TGRT Haber
27°
YSK'den CHP'nin İstanbul İl Kongresi için yeni karar

CHP'nin İstanbul İl Kongresi işlemleri için Yüksek Seçim Kurulu yeni kararları açıkladı. Yeni delegelerin il kongresinde oy verme hakkı olmayacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
18:59
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
19:22

Yüksek Seçim Kurulu (), 24 Eylül'deki İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, kongreyle ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca devam edilmesine karar verdi.

GEÇİCİ KURUL OY KULLANAMAYACAK

Karara göre göreve gelen delegeler İstanbul İl Kongresinde oy kullanamayacak. Buna göre CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda göreve getirilen Gürsel Tekin'in heyeti İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde delege sıfatıyla oy kullanamayacak.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince 2 Eylül'de İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılması adına Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu.

Partinin İstanbul il başkanlığı adresinin değiştiği gerekçesiyle Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, seçime ilişkin işlere devam edilip edilmeyeceği yönünde YSK'den görüş istedi.

YSK, Cumhuriyet Başsavcılığına da yazılan yazı ile olağanüstü kongre sürecinin başlamış olduğunun anlaşılması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi gereği seçim işlerinin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca yürütülmesine hükmetti.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Paylaşımına CHP'liler tepki yağdırdı
TGRT Haber
