Doğum izni 24 hafta oldu mu? Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih bekleniyor

Son günlerde konuşulan "Doğum izni 24 hafta olacak" konularının ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Binlerce anne adayı doğum izninin 24 hafta olmasını beklemeye başladı.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak tekrar düzenlenecek. Buna göre anneler, 24 haftalık doğum iznine ayrılabilecek.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Türkiye'nin gündeminde olan doğum izni süresinin uzatılması henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor.



