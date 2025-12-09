Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Doğum izni 24 hafta oldu mu? Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih bekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yeni düzenlemesine göre "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Anne adayları ise doğum izni 24 hafta oldu mu araştırmasına başladı. Annelerin çıktığı doğum izni süresince bebekleri ile ilgilendiği sürenin artması ise Türkiye'nin gündeminde.

Doğum izni 24 hafta oldu mu? Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 11:19

Son günlerde konuşulan "Doğum izni 24 hafta olacak" konularının ardından gözler 'ye çevrildi. Binlerce anne adayı doğum izninin 24 hafta olmasını beklemeye başladı.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak tekrar düzenlenecek. Buna göre anneler, 24 haftalık doğum iznine ayrılabilecek.

Doğum izni 24 hafta oldu mu? Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih bekleniyor

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Türkiye'nin gündeminde olan doğum izni süresinin uzatılması henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor.


