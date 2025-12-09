Hakimlik kararı belirledi: İki başkan şike yapmak için 'Berabere' anlaşmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan şüphelilerle ilgili Sulh Ceza Hakimliği'nin karar yazısına ulaşıldı. Kararda, futbol dünyasını sarsacak nitelikte çarpıcı tespitler yer alıyor.

MİLYAR LİRALIK İŞLEMLER

Soruşturmanın odağındaki isimlerden biri olan Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporu, mali hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Sancak'ın, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle istihbari bilgi bulunan tam 63 kişiye para transferi yaptığı belirlendi. Şüphelinin toplam mali trafiği görenleri şoke etti: Sancak, 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon TL'yi aşkın para alırken, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon TL'yi aşkın para gönderdi. Ayrıca Sancak'ın ve ortak olduğu firmaların, Adana Demirspor Kulübü ve ona bağlı şirketlerle de çok yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

FUTBOLCULARIN KENDİ TAKIMLARINA KARŞI BAHİSLERİ

Karar yazısında yer alan, aktif ve eski profesyonel futbolcular hakkındaki tespitler, spor camiasında büyük infial oluşturdu. Eski Ümraniyesporlu Orkun Özdemir'in, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye-Adana Demirspor maçına bizzat "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı tespit edildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, Özdemir'in kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içeriklerine ulaştı. Benzer şekilde, eski Pazarsporlu Kadir Kaan Yurdakul'un 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor-Pazarspor müsabakasına bahis oynadığı ve kazandığı bir kuponun fotoğrafını paylaştığı aktarıldı.

En çarpıcı iddialardan biri ise Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu Faruk Genç ile ilgili. Başka takımlarda kiralık olarak forma giydiği dönemlerde dahi, Genç'in Bordo-Mavili ekibin Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Kasımpaşa gibi kritik maçlarına "rakip takım kazanır" tahmininde bulunarak bahis oynadığı belirlendi.

BAŞKANLAR ARASINDA ŞİKE ANLAŞMASI ŞÜPHESİ

Soruşturmanın en ağır iddiaları, TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor (28 Nisan 2024) müsabakasına yönelik şike şüphesi oldu. Maçın berabere bitmesiyle Ankaraspor Play-Off'a kalırken, Nazilli Belediyespor da ligde kalmayı garantilemişti.

Hakimliğin karar yazısında, bu iddiaları destekleyici bilirkişi raporu bulunduğu ve Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi ve sonrasında yoğun telefon görüşmeleri saptandığı belirtildi. HTS kayıtları ve dijital materyal incelemeleri, kulüp başkanlarının müsabaka sonucunu berabere bitirmek üzere anlaştıklarını gösteriyor. Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın dijital materyallerinde ise sahip olduğu kulübe yasa dışı bahis oynandığını gösteren kupon görselleri bulunduğu tespit edildi.

MAÇTA ŞU BİLE ATILMADI

Anlaşmanın, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin "hayatın akışına aykırı" olduğu değerlendirildi ve başkanların bu anlaşmayı teknik heyet ve oyunculara aktardığı sonucuna varıldı. İncelemelerde, oyuncu grubunun anlaşma doğrultusunda maç içerisinde şut atmadığı, gol tehlikesinin yaşanmadığı ve teknik heyetin oyuna müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.