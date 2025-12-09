Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında ilk 10’a girdi

Aralık 09, 2025 11:20
1
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ABD merkezli Global Firepower internet sitesi tarafından yayınlandı. Ülkelerin askeri güç verilerinin analiz edildiği çalışmada envanterde bulunan savaş uçakları sıralamayı belirleyen en önemli etkenler arasında yer aldı. Diğer yandan 100 ülkenin yer aldığı en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye, 100 ülke arasından ilk 10’a girdi…

2
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Hava kuvvetlerinin güçlü olması, bir ülkenin hem ekonomik hem de stratejik açıdan uluslararası platformlarda söz sahibi olmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda dünya üzerindeki hemen her ülke hava kuvvetleri için yatırım yapıyor. Bir yandan yerli üretim savaş uçakları diğer yandan ithal edilen envanterler, güç yarışında ülkelerin elinde büyük bir koz olmasını sağlıyor. Küresel çapta güç yarışları devam ederken, yapılan bir çalışma ise 2025 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini ortaya çıkardı. İşte 100 ülkenin hava kuvvetleri sıralaması…

3
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2025

  • 100 SLOVENYA
  • 99 PARAGUAY
  • 98 SENEGAL
  • 97 HONDURAS

4
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 96 ÇAD
  • 95 SLOVAKYA
  • 94 URUGUAY
  • 93 MALİ

5
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 92 BOTSWANA
  • 91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
  • 90 YENİ ZELANDA
  • 89 UGANDA

6
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 88 EL SALVADOR
  • 87 GÜRCİSTAN
  • 86 BOLİVYA
  • 85 BULGARİSTAN

7
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 84 HIRVATİSTAN
  • 83 MACARİSTAN
  • 82 ERMENİSTAN
  • 81 ZAMBİYA

8
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 80 DOMİNİK CUMHURİYETİ
  • 79 LÜBNAN
  • 78 SRİ LANKA
  • 77 SRİ LANKA

9
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 76 AVUSTURYA
  • 75 TÜRKMENİSTAN
  • 73 NORVEÇ
  • 72 ÇEKYA

10
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 71 EKVADOR
  • 70 ETİYOPYA
  • 69 BELÇİKA
  • 68 SIRBİSTAN

11
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 67 PORTEKİZ
  • 66 DANİMARKA
  • 65 HOLLANDA
  • 64 UMMAN

12
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 63 KUVEYT
  • 62 BAHREYN
  • 61 MALEZYA
  • 60 ROMANYA

13
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 59 LİBYA
  • 58 İSVİÇRE
  • 57 TUNUS
  • 56 AZERBAYCAN

14
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 55 KENYA
  • 54 NİJERYA
  • 53 FİNLANDİYA
  • 52 SUDAN

15
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 51 İSVEÇ
  • 50 GÜNEY AFRİKA
  • 49 BELARUS
  • 48 ÖZBEKİSTAN

16
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 47 KAZAKİSTAN
  • 46 FİLİPİNLER
  • 45 SURİYE
  • 44 BANGLADEŞ

17
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 43 VENEZUELA
  • 42 SİNGAPUR
  • 41 ARJANTİN
  • 40 VİETNAM

18
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 39 KATAR
  • 38 PERU
  • 37 FAS
  • 36 ÜRDÜN

19
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 35 ŞİLİ
  • 34 ANGOLA
  • 33 MYANMAR
  • 32 UKRAYNA

20
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 31 AVUSTRALYA
  • 30 KANADA
  • 29 IRAK
  • 28 MEKSİKA

21
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 27 KOLOMBİYA
  • 26 ENDONEZYA
  • 25 İSPANYA
  • 24 POLONYA

22
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 23 TAYLAND
  • 22 BREZİLYA
  • 21 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  • 20 İRAN

23
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 19 YUNANİSTAN
  • 18 ALMANYA
  • 17 CEZAYİR
  • 16 İSRAİL

24
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 15 BİRLEŞİK KRALLIK
  • 14 İTALYA
  • 13 TAYVAN
  • 12 KUZEY KORE

25
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 11 SUUDİ ARABİSTAN
  • 10 FRANSA
  • 9 TÜRKİYE
  • 8 MISIR

26
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 7 PAKİSTAN
  • 6 JAPONYA
  • 5 GÜNEY KORE
  • 4 HİNDİSTAN

27
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

  • 3 ÇİN
  • 2 RUSYA
  • 1 ABD

