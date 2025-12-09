Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında ilk 10’a girdi

Hava kuvvetlerinin güçlü olması, bir ülkenin hem ekonomik hem de stratejik açıdan uluslararası platformlarda söz sahibi olmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda dünya üzerindeki hemen her ülke hava kuvvetleri için yatırım yapıyor. Bir yandan yerli üretim savaş uçakları diğer yandan ithal edilen envanterler, güç yarışında ülkelerin elinde büyük bir koz olmasını sağlıyor. Küresel çapta güç yarışları devam ederken, yapılan bir çalışma ise 2025 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini ortaya çıkardı. İşte 100 ülkenin hava kuvvetleri sıralaması…