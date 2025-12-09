Petrol fiyatları frene bastı

Petrol piyasasında hafta, hem Ukrayna’daki barış görüşmelerinden hem de Fed’in beklenen faiz kararından gelen baskıyla başladı. Savaşın sonlanmasına yönelik temasların hız kazanması, fiyatlarda belirgin bir geri çekilmeye yol açtı.

Brent petrol, gün içinde yüzde 1,3 gerileyerek 62,90 dolara kadar indi. Şu sıralarda kaybını bir miktar telafi etse de hâlâ yüzde 1 ekside ve 63,11 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 1,07 düşüşle 59,44 dolarda.

PVM analisti Tamas Varga, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması hâlinde Rusya’dan gelecek ek arzın fiyatları ciddi biçimde baskılayabileceğini söylüyor. Yani piyasadaki tedirginlik biraz da buradan kaynaklanıyor.

FED BEKLENTİSİ VE TARTIŞMALI TOPLANTI ATMOSFERİ

Gözler bir yandan da Fed’e çevrilmiş durumda. Piyasalar, çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 84 seviyesinde fiyatlıyor. Ancak Fed üyelerinin açıklamaları, bu toplantının son yılların en hararetli tartışmalarından biri olabileceğine işaret ediyor.

Faiz indirimi beklentisi normalde petrol talebi açısından destekleyici olsa da barış görüşmelerinden gelen haber akışı, bugün için bu etkinin önüne geçmiş görünüyor.

AVRUPA’DA AĞIR İLERLEYEN MÜZAKERELER

Avrupa’daki barış masasında temposu düşük ama kritik başlıklar masada. Güvenlik garantileri, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerin statüsü ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği barış planı… Washington ile Moskova’nın bu plana bakışı hâlâ oldukça farklı.

ANZ analistleri, masadan çıkacak olası her kararın günlük 2 milyon varilden fazla bir arz değişimine yol açabileceğini ifade ediyor. Bu da petrol piyasasının neden bu kadar hassas olduğunu açıklıyor aslında.

UZMANLARA GÖRE EN BÜYÜK RİSK: ATEŞKESİN KENDİSİ

Commonwealth Bank analisti Vivek Dhar, ateşkesin petrol fiyatları için “en büyük aşağı yönlü risk” olduğunu belirtiyor. Öte yandan Rusya’nın petrol altyapısında oluşabilecek kalıcı hasarların ise yukarı yönlü bir risk oluşturduğu söylüyor.