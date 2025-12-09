Armut.com erişime kapatıldı!

Türkiye’de temizlikten nakliyeye, tadilattan tamirata kadar pek çok hizmeti kullanıcılarla buluşturan Armut.com, beklenmedik bir kararın ardından erişime kapatıldı. Hem web sitesi hem de mobil uygulama şu anda açılmıyor; kullanıcılar giriş yapmaya çalıştığında hata ekranıyla karşılaşıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) paylaştığı bilgilere göre erişim engeli, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile uygulanmaya başladı.

ARMUT.COM’UN NEDEN KAPATILDIĞI BİLİNMİYOR

Kararın neden alındığına dair hâlâ resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu da, hem kullanıcıların hem de hizmet veren binlerce kişinin kafasında soru işaretleri yaratmış durumda.

Armut.com, özellikle ev hizmetleri alanında büyük bir pazar yaratmıştı. Ancak platform üzerinden yapılan anlaşmalarda ödemelerin çoğu zaman nakit gerçekleşmesi ve fatura kesilmemesi, uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Dolayısıyla erişim engelinin, vergilendirme süreçleri ya da rekabetle ilgili şikâyetler nedeniyle alınmış olabileceği konuşuluyor. Kesin bilgi ise yok; açıklamalar için gözler yetkili kurumlara çevrilmiş durumda.