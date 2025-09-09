Menü Kapat
27°
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Tekin'in CHP İl Başkanlığı binasına girişi olaylı oldu. Yaşananların yankıları sürerken gözlerin çevrildiği CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ancak CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki yağdırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Paylaşımına CHP'liler tepki yağdırdı
'de şaibe iddialarının gündeme geldiği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve İl Başkanı 'in görevden uzaklaştırılarak yerine 'in kayyum atanmasıyla tırmanan gerilim dün adeta tavan yaptı.

Öğle saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giden Gürsel Tekin'in içeri girmesini engellemek için CHP'liler tarafından barikat kuruldu. Ancak Tekin yüzlerce eşliğinde binaya giriş yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Paylaşımına CHP'liler tepki yağdırdı

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşanan olayların ardından gözler partinin başına yeniden geçmeyi planladığı konuşulan devrik genel başkan 'na çevrildi. CHP'nin eski lideri sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Paylaşımına CHP'liler tepki yağdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 2 polisin şehit olduğu hain saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İzmir Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/kilicdarogluk/status/1964956518614499772

CHP'LİLER TEPKİ YAĞDIRDI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, CHP'lilerin kendisine yönelik öfkesini artırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Paylaşımına CHP'liler tepki yağdırdı

Bir milyon görüntülenmeye ulaşan paylaşıma binlerce yorum geldi. İl başkanlığı binasındaki polis ablukasına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren CHP'liler, hainlik ve partiyi karıştırmakla suçladıkları CHP'nin eski liderine sert sözlerle tepki gösterdi.

