 Onur Kaya

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili paylaşımlara gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımda bulundukları tespit edilen bazı kullanıcılar hakkında gözaltı kararı verildi.

09.09.2025
09.09.2025
09.09.2025 01:32

İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından 'in yerine atanan Gürsel Tekin'in görevi kabul ederek CHP binasına girmek istemesi ortalığı karıştırdı. CHP'lilerin iktidarla iş birliği yapmak ve hainlik etmekle suçladığı kayyum Tekin, yüzlerce polis eşliğinde il başkanlığı binasına girdi. Tekin'e yönelik tepkiler sosyal medyada da çığ gibi büyürken, incelemeye alınan paylaşımlar arasındaki provokatif nitelikli olanlar tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İNCELEME

İstanbul Valiliğinin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili paylaşımlara gözaltı

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10 şüphelinin firari olarak aranmasına devam ediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.

