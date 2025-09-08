Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi üzerine görevlendirilen Geçici Kurul'un başında olan Gürsel Tekin, bugün partinin il binası önünde kendisine gösterilen tepkiler ve CHP'nin tutumuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'e telefonla bağlanarak çok konuşulacak sözler sarf etti.

Tekin, kendisine gösterilen tepkiye anlam veremediğini belirterek aynı kişilerin kayyum atanan CHP'li belediyelere yönelik duruş sergilememesini eleştirdi. CHP'nin İstanbul İl Binası'nı Bahçelievler'e taşıması hamlesiyle ilgili "Bizim İstanbul ilinin binası Sarıyer'dedir. İstanbul ili hukuken üstümüze zimmetlidir." ifadelerini kullandı.

Kendisini televizyonda eleştiren bir kişiyle ilgili de konuşan Tekin "Aziz İhsan Aktaş ile oturup ahbaplık edeceksin, Gürsel Tekin'i eleştireceksin. Aziz İhsan'la arkadaşlık yapsam asla ağzımı açmam, ortaya çıkmam." dedi.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BU KADAR ŞİDDETLİ DURUŞ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Sorun çözülebilsin diye çok uğraş verdik. Ben de kuruldaki arkadaşlarım da milletvekilleri ve belediye başkanlarımız da. Sorunun hiçbir parçasında yokuz. Burada Gürsel Tekin değil de başka bir CHP'li de olabilirdi. Söz konusu Gürsel Tekin olunca bu kadar şiddetli bir duruş sergilemeleri doğrusu beni gerçekten şaşırttı. Bir türlü anlam veremiyorum.

"ŞİŞLİ'YE, ESENYURT'A KAYYUM GELİNCE BU DURUŞU GÖRMEK İSTERDİM"

Şişli'ye, Esenyurt'ta kayyum gelince bu arkadaşların duruşunu görmek isterdim. Aileme, çocuklarıma, eşime, akrabalarıma, kurulda olan arkadaşlarıma öylesine tehditler öylesine çirkinlikler oldu ki bu Türk vatandaşlarının yapacağı işler değildir.

Hindistan'dan Arap coğrafyasına varana kadar trol hesaplarla saldırıları tespit ettik. FETÖ'cülerin gazlarına gelerek kimi sokmayacaksınız İl Başkanlığı'na?

"VAZGEÇERSEM 2. BARO'YA GEÇİYOR"

Vazgeçmeyi düşünmem. Vazgeçersem 2. Baro'ya geçiyor. Bu durumdan rahatsız olmayacaklarsa da ben asla bunu kabul etmem.

(Kayyum olarak atanacağından haberiniz var mıydı sorusu üzerine) Hayır, hükümetle hiçbir kimseyle bir temasım yok. Bu dosyada kim var diye bir tartışma yapıldı mı? Ama bu olay günü gününe müdahale edilebilirdi.

(Namık Tan ile Ensar Aytekin görüşmeleri üzerine) Son 1 haftada 40 tane CHP'li yöneticiyle görüştüm, herkes bana haklısın dedi ama sonuç alamadık.

(Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemesi konusu) Sayın Özel'den randevu gelmedi, önümüzdeki hafta mümkünse hem Özgür Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek istiyorum.

"NE OLDU DA BİRDENBİRE CANAVAR OLDUK?"

Partimizin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i karşılamaya gideceğim. Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birdenbire canavar olduk?

Bugün bina önünde toplananların arasında hiçbir CHP'li yoktu.

"İSTANBUL İL BİNASI SARIYER'DEDİR"

Hem Özgür Bey'le hem de arkadaşlarımızla bir an önce kucaklaşmak istiyorum.

(CHP'nin İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıması) Bizim İstanbul ilinin binası Sarıyer'dedir. İstanbul ili hukuken üstümüze zimmetlidir.

286 EVİ, 15 TANE BENZİNLİĞİ OLDUĞU İDDİASI

286 tane evi, 15 tane benzinliği olduğu iddiası) Allah akıl fikir versin. Rahmetlik babam derdi ki 'Arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Yakın dönemde tanıdığım arkadaşlarımızın söyledikleriyle ağzımız açık kaldı. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'LA AHBAPLIK EDECEKSİN, GÜRSEL TEKİN'İ ELEŞTİRECEKSİN"

(Size en ağır eleştiriler 6 aylık CHP'li Cemal Enginyurt'tan geldi denilmesi üzerine) Partili değil, particiyiz. Partici, ömrünü vakfetmiştir. Siyasetle meşgul olan bir insanım, bugün bir arkadaşımız televizyonda beni eleştirmiş. Aziz İhsan Aktaş ile oturup ahbaplık edeceksin, Gürsel Tekin'i eleştireceksin. Aziz İhsan'la arkadaşlık yapsam asla ağzımı açmam, ortaya çıkmam. Konuşurken biraz dikkatli konuşsunlar isterim.

"BİR AN ÖNCE TELAŞTAN KURTULMALIYIZ"

(CHP'nin Ankara'da 14 Eylül'de yapacağı mitingle ilgili) Bir an önce telaştan kurtulmalıyız. Bizim ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye ihtiyacımız olduğu bir ortamda mahkeme kararını lehimize çevirmemiz gerekir. Eski-yeni kavgası Türkiye'ye ve CHP'ye büyük zarar verir.

"TÜRK SİYASETİ TIKANMIŞ VAZİYETTE"

Bugün Türk siyaseti tıkanmış vaziyette. Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi lazım. Bunu değiştirmediğiniz sürece atamalı tayinli sistemle sizin siyaseti yaşatma şansınız yoktur. Bugün siyasette çok fazla akraba ilişkisi var, neden? Çünkü atamalı. Siz Ardahan'da, Çorum'da kimin yerel yöneticisi olmasını belirleyemezsiniz, müsaade edin onlar yapsın.

Üyeliğin ne anlamı var? Türkiye'de siyasi partilerin yöneticilerini seçmeye yarıyor. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece Türk siyasetinde bu konular hep tartışma konusu olacaktır."