Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

Mahkemenin kongreyi iptal kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı için görevlendirilen Gürsel Tekin TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bugün CHP İl Binası önünde gerginlik çıkaranların arasında CHP'li olmadığını söyleyen Tekin "Görevden vazgeçmem, vazgeçersem 2. Baro'ya geçiyor." ifadelerini kullandı. Partide kendisine karşı bu kadar şiddetli bir duruşla karşılaşmasına da değinen Tekin "Beni gerçekten şaşırttı. Bir türlü anlam veremiyorum." diyerek "Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birdenbire canavar olduk?" sorusunu yöneltti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 22:26

45. Asliye Mahkemesi'nin İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi üzerine görevlendirilen Geçici Kurul'un başında olan Gürsel , bugün partinin il binası önünde kendisine gösterilen tepkiler ve CHP'nin tutumuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Kritik'e telefonla bağlanarak çok konuşulacak sözler sarf etti.

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

Tekin, kendisine gösterilen tepkiye anlam veremediğini belirterek aynı kişilerin atanan CHP'li belediyelere yönelik duruş sergilememesini eleştirdi. CHP'nin İstanbul İl Binası'nı Bahçelievler'e taşıması hamlesiyle ilgili "Bizim İstanbul ilinin binası Sarıyer'dedir. İstanbul ili hukuken üstümüze zimmetlidir." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

Kendisini televizyonda eleştiren bir kişiyle ilgili de konuşan Tekin "Aziz İhsan Aktaş ile oturup ahbaplık edeceksin, Gürsel Tekin'i eleştireceksin. Aziz İhsan'la arkadaşlık yapsam asla ağzımı açmam, ortaya çıkmam." dedi.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BU KADAR ŞİDDETLİ DURUŞ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Sorun çözülebilsin diye çok uğraş verdik. Ben de kuruldaki arkadaşlarım da milletvekilleri ve belediye başkanlarımız da. Sorunun hiçbir parçasında yokuz. Burada Gürsel Tekin değil de başka bir CHP'li de olabilirdi. Söz konusu Gürsel Tekin olunca bu kadar şiddetli bir duruş sergilemeleri doğrusu beni gerçekten şaşırttı. Bir türlü anlam veremiyorum.

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

"ŞİŞLİ'YE, ESENYURT'A KAYYUM GELİNCE BU DURUŞU GÖRMEK İSTERDİM"

Şişli'ye, Esenyurt'ta kayyum gelince bu arkadaşların duruşunu görmek isterdim. Aileme, çocuklarıma, eşime, akrabalarıma, kurulda olan arkadaşlarıma öylesine tehditler öylesine çirkinlikler oldu ki bu Türk vatandaşlarının yapacağı işler değildir.

Hindistan'dan Arap coğrafyasına varana kadar trol hesaplarla saldırıları tespit ettik. FETÖ'cülerin gazlarına gelerek kimi sokmayacaksınız İl Başkanlığı'na?

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

"VAZGEÇERSEM 2. BARO'YA GEÇİYOR"

Vazgeçmeyi düşünmem. Vazgeçersem 2. Baro'ya geçiyor. Bu durumdan rahatsız olmayacaklarsa da ben asla bunu kabul etmem.

(Kayyum olarak atanacağından haberiniz var mıydı sorusu üzerine) Hayır, hükümetle hiçbir kimseyle bir temasım yok. Bu dosyada kim var diye bir tartışma yapıldı mı? Ama bu olay günü gününe müdahale edilebilirdi.

(Namık Tan ile Ensar Aytekin görüşmeleri üzerine) Son 1 haftada 40 tane CHP'li yöneticiyle görüştüm, herkes bana haklısın dedi ama sonuç alamadık.

(Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemesi konusu) Sayın Özel'den randevu gelmedi, önümüzdeki hafta mümkünse hem Özgür Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek istiyorum.

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

"NE OLDU DA BİRDENBİRE CANAVAR OLDUK?"

Partimizin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i karşılamaya gideceğim. Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birdenbire canavar olduk?

Bugün bina önünde toplananların arasında hiçbir CHP'li yoktu.

"İSTANBUL İL BİNASI SARIYER'DEDİR"

Hem Özgür Bey'le hem de arkadaşlarımızla bir an önce kucaklaşmak istiyorum.

(CHP'nin İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıması) Bizim İstanbul ilinin binası Sarıyer'dedir. İstanbul ili hukuken üstümüze zimmetlidir.

286 EVİ, 15 TANE BENZİNLİĞİ OLDUĞU İDDİASI

286 tane evi, 15 tane benzinliği olduğu iddiası) Allah akıl fikir versin. Rahmetlik babam derdi ki 'Arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Yakın dönemde tanıdığım arkadaşlarımızın söyledikleriyle ağzımız açık kaldı. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.

Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'LA AHBAPLIK EDECEKSİN, GÜRSEL TEKİN'İ ELEŞTİRECEKSİN"

(Size en ağır eleştiriler 6 aylık CHP'li Cemal Enginyurt'tan geldi denilmesi üzerine) Partili değil, particiyiz. Partici, ömrünü vakfetmiştir. Siyasetle meşgul olan bir insanım, bugün bir arkadaşımız televizyonda beni eleştirmiş. Aziz İhsan Aktaş ile oturup ahbaplık edeceksin, Gürsel Tekin'i eleştireceksin. Aziz İhsan'la arkadaşlık yapsam asla ağzımı açmam, ortaya çıkmam. Konuşurken biraz dikkatli konuşsunlar isterim.

"BİR AN ÖNCE TELAŞTAN KURTULMALIYIZ"

(CHP'nin Ankara'da 14 Eylül'de yapacağı mitingle ilgili) Bir an önce telaştan kurtulmalıyız. Bizim ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye ihtiyacımız olduğu bir ortamda mahkeme kararını lehimize çevirmemiz gerekir. Eski-yeni kavgası Türkiye'ye ve CHP'ye büyük zarar verir.

"TÜRK SİYASETİ TIKANMIŞ VAZİYETTE"

Bugün Türk siyaseti tıkanmış vaziyette. Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi lazım. Bunu değiştirmediğiniz sürece atamalı tayinli sistemle sizin siyaseti yaşatma şansınız yoktur. Bugün siyasette çok fazla akraba ilişkisi var, neden? Çünkü atamalı. Siz Ardahan'da, Çorum'da kimin yerel yöneticisi olmasını belirleyemezsiniz, müsaade edin onlar yapsın.

Üyeliğin ne anlamı var? Türkiye'de siyasi partilerin yöneticilerini seçmeye yarıyor. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece Türk siyasetinde bu konular hep tartışma konusu olacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi! Saldırı girişimi, fırlatılan su şişeleri, hakaretler!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den İstanbul adımı! Delegeler olağanüstü kongre başvurusunda bulundu
ETİKETLER
#Medya
#istanbul
#chp
#hukuk
#tekin
#kayyum
#Gemiş
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.