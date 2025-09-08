Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'na gidiyor!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan kararla Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı, Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Siyaset gündemine bomba gibi düşen kararın ardından Gürsel Tekin, göreve başlamaya hazır olduğunu belirterek bugün CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı. Bunun üzerine bölgede dün akşamdan itibaren güvenlik tedbirleri artırıldı.

İCRA MEMURLARI CHP İL BİNASINDA

CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul İl Binası'na gelişi için saat verdi. Tekin, 12.30 - 13.00 gibi binada olacağını bildirdi. CHP İstabul İl Başkanlığı'na tebligat gitti. Kararın icrası için memurlar il binasına gönderildi. Gürsel Tekin'in ise parti merkezine gelmesi bekleniyor.

