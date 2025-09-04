Gürsel Tekin'den manidar paylaşım! 'Sorunları çözmeye geliyoruz'

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul’da kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

'GERÇEK PARTİLİLER BİZİ'

Yaşanan bu gelişmeler yakından takip edilirken, Tekin'den manidar bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin şu ifadeleri kullandı: "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak.

Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir."

