Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gürsel Tekin'den manidar paylaşım! 'Sorunları çözmeye geliyoruz'

Siyaset gündemindeki hareketlilik sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanmasından sonra art arda açıklamalar sürüyor. Son olarak Tekin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tekin "Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürsel Tekin'den manidar paylaşım! 'Sorunları çözmeye geliyoruz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 15:59

, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul’da kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Gürsel Tekin'den manidar paylaşım! 'Sorunları çözmeye geliyoruz'

KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan , olarak atandı.

Gürsel Tekin'den manidar paylaşım! 'Sorunları çözmeye geliyoruz'

'GERÇEK PARTİLİLER BİZİ'

Yaşanan bu gelişmeler yakından takip edilirken, Tekin'den manidar bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin şu ifadeleri kullandı: "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz.
Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak.
Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir."

https://x.com/gurseltekin34/status/1963551187745091896

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den Gürsel Tekin tepkisi! 'Partimizin üyesi değil'
4'lü zirveden Türkiye kazançla çıktı! Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yorumladı: Diplomatik bir zafer
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#özgür çelik
#kayyum
#Türkiye Politikası
#İstanbul İl Kongresi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.