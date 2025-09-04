Özgür Özel'den Gürsel Tekin tepkisi! 'Partimizin üyesi değil'

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı, İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. CHP lideri ise karar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim" diyen Özel, Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil." ifadelerini kullandı.

"KİMSE KİMSEYİ HABERİ OLMADAN BİR YERE KAYYUM ATAMAZ"

Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesini değerlendiren Özgür Özel, "Yıllarca aidat ödememiş, istifa ettiğini kamuoyuna açıklamış, bu karardan bir gün önce aidat ödemiş. Bu görevin kendisine teklif edildiği süreçte zaten kendisiyle bu işler konuşulmuştur. Kimse kimseyi haberi olmadan bir yere kayyum atamaz." ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL"

Özel, Tekin'le geçmişte görev yaptığını ve kamuoyunda kendisiyle çatışmak istemeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Kadıköy'de aday olmak istediğini söyledi. Biz de enerjisine, projesine inandığımız için başka bir arkadaşı görevlendirdik. O sırada Gürsel Bey sinirlendi ve istifa edeceğini söyledi. 'Gel sen buraya il başkanı ol' görevini kabul eden kişiyi, geçmişte hürmet ettiğimiz, saygı gösterdiğimiz, siyaset yaptığımız kişiden ayırırım. Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim. Biz tedbirli olarak disipline verdik. Yüksek Disiplin Kurulu ifadesini alacak. Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil."