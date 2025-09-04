Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Özgür Özel'den Gürsel Tekin tepkisi! 'Partimizin üyesi değil'

CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edildikten sonra İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. Konu ile ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Özel'den Gürsel Tekin tepkisi! 'Partimizin üyesi değil'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 12:21

'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararı siyaset gündemine bomba gibi düştü. ve yönetim görevden alındı, İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak getirildi. CHP lideri ise karar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim" diyen Özel, Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil." ifadelerini kullandı.

"KİMSE KİMSEYİ HABERİ OLMADAN BİR YERE KAYYUM ATAMAZ"

Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesini değerlendiren Özgür Özel, "Yıllarca aidat ödememiş, istifa ettiğini kamuoyuna açıklamış, bu karardan bir gün önce aidat ödemiş. Bu görevin kendisine teklif edildiği süreçte zaten kendisiyle bu işler konuşulmuştur. Kimse kimseyi haberi olmadan bir yere kayyum atamaz." ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL"

Özel, Tekin'le geçmişte görev yaptığını ve kamuoyunda kendisiyle çatışmak istemeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Kadıköy'de aday olmak istediğini söyledi. Biz de enerjisine, projesine inandığımız için başka bir arkadaşı görevlendirdik. O sırada Gürsel Bey sinirlendi ve istifa edeceğini söyledi. 'Gel sen buraya il başkanı ol' görevini kabul eden kişiyi, geçmişte hürmet ettiğimiz, saygı gösterdiğimiz, siyaset yaptığımız kişiden ayırırım. Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim. Biz tedbirli olarak disipline verdik. Yüksek Disiplin Kurulu ifadesini alacak. Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin tarih verdi! İşte genel merkeze geleceği tarih
Özgür Özel'in Gürsel Tekin tavrına CHP'liler ne diyor? 'Çok ciddi bir şaşkınlık var' diyerek duyurdu
Gürsel Tekin görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#özgür çelik
#Siyaseti
#İstanbul İl Kongresi
#Parti İçi Krize
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.