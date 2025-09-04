Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gürsel Tekin tarih verdi! İşte genel merkeze geleceği tarih

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kaos devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul il Başkanlığı'na seçimlerdeki hile dolayısıyla Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişmeyle ilgili Tekin'den açıklama geldi. Parti içindeki kavgaları bitireceğini belirten Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürsel Tekin tarih verdi! İşte genel merkeze geleceği tarih
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:03

'deki şaibeli kurultay davasıyla ilgili sular durulmuyor. 10 gün sonra görülecek olan davadan önce İstanbul için karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Gürsel Tekin tarih verdi! İşte genel merkeze geleceği tarih

CHP'LİLER 'BİNAYA SOKMAYIZ' DEDİ

Mahkeme, 'i CHP 'na olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

İl binasında nöbete başlayan CHP'liler, hiçbir şekilde kayyumu binaya sokmayacaklarını söyledi.

Gürsel Tekin tarih verdi! İşte genel merkeze geleceği tarih

TEKİN TARİH VERDİ

Diğer yandan Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu isteyeceğini duyurdu.

Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı.

Gürsel Tekin tarih verdi! İşte genel merkeze geleceği tarih

Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu.

Tekin'e, mahkeme tarafından görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in Gürsel Tekin tavrına CHP'liler ne diyor? 'Çok ciddi bir şaşkınlık var' diyerek duyurdu
CHP'den Gürsel Tekin'le ilgili kritik hamle! Savunması istendi
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#icra
#kayyum
#istanbul il başkanlığı
#38. Olağan İstanbul İl Kongresi
#Hukuk Mahkemesi
#Davam
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.