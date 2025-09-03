CHP'den Gürsel Tekin'le ilgili kritik hamle! Savunması istendi

CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve Gürsel Tekin başkanlığında bir yönetimin kayyum olarak atanmasıyla ilgili partide yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Tekin'in kayyum görevini kabul etmesi ve partinin Tekin'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ortaya çıkan tabloya yeni bir gelişme daha eklendi. CHP, Tekin'den savunmasını istedi. Gürsel Tekin bu karara göre 15 gün içinde sözlü ve yazılı bir savunma yapacak.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbiren görevden uzaklaştırmış, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak mahkeme tarafından atanmıştı.

Mahkemenin kararı üzerine Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır" ifadelerini kullanmıştı.