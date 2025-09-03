CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki seçimle ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu seçimde "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme bugün aldığı kararla İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına da karar verilirken mevcutta yürüyen kongre süreci de durduruldu. Gürsel Tekin de CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atandı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan eski Bakan Mehmet Sevigen; “CHP’nin bir planı yok” ifadelerini kullandı.

“PARTİ İÇİNDEN BİRİNİN GELMESİ FAYDALI OLMUŞTUR”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanması birçok tartışmayı beraberinde getirmişti. Parti dışından birisinin kayyım olarak atanabileceği seçeneği ile ilgili konuşan Sevigen; “Parti dışından birinin gelmesi daha kötü olurdu. Parti içerisinden birinin gelmesi faydalı oldu denebilir. Sonuçta Gürsel Tekin uzun yıllar bu partiye hizmet etmiş, verilen her görevi layığıyla yapmıştır” şeklinde konuştu.

“CANI SIKILMIŞ AĞZINA GELENİ SÖYLÜYOR”

Genel Başkan Özgür Özel’in kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’i partiden ihraç etmesiyle ilgili konuşan Sevigen; “Özgür Özel’in partideki yol arkadaşlarını bir araya getirip sorunu çözmesi lazım. Bu yola beraber baş koymaları lazım fakat kendisi bunu yapmak yerine, kayyım kararı tebliğ edilmeden Gürsel Tekin’i partiden ihraç ediyor. Bu plansız ve programsızlığın göstergesidir. Özel’in canı sıkılmış ağzına geleni söylüyor” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’E SESLENDİ

Gürsel Tekin’in hem il başkanıyla hem de genel başkanla görüşmek istediğini dile getiren Sevigen; “Özgür Özel’in, Özgür Çelik ve Gürsel Tekin’le bir an önce bir araya gelip bu konuyu çözmesi gerekiyor” dedi.

“HER ÖNÜNE GELENİ PARTİDEN ATARSA PARTİ BÜYÜMEZ”

Son dönemde mahkemenin, CHP’nin kurultayının iptaline yönelik bir karar alabileceğine dair çıkan iddialar hakkında konuşan Sevigen; “Yöneticilerin daha dikkatli hareket etmesi lazım. Öyle her önüne geleni partiden atarak bu parti büyümez. Özgür Özel’in duygularıyla değil mantığıyla hareket etmesi lazım” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GELİRSE PARTİDEN İHRAÇ EDİLİR Mİ?

‘Kurultaya iptal kararı gelirse kayyım olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelecek’ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski bakan; “Böyle bir şey söz konusu değil. Kemal Bey yıllarca bu partiye hizmet vermiş, genel başkanlık yapmış ve çok emek vermiştir. Özgür bey kendisinden olmayan herkesi ihraç ederse parti büyür mü?” dedi.

“SORUMLUSU BİZZAT KENDİSİ”

Göreve geldiği günden bugüne partiye yönelik yapılan operasyonların sorumlusu olarak Özgür Özel’i işaret eden Sevigen; “İnsanın önce özeleştiri yapması lazım. Bütün bu sorumlu kişileri kim seçiyor, bunlara bu bütçeleri kim sağlıyor? Bunların sorumlusu kendisidir. Böyle düşünmeden hareket edip yanlış kararlar almak yerine, oturup düşünerek hareket etmesi gerekiyor” dedi.