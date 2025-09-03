Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve Özgür Çelik ile yönetiminin görevden alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kongredeki seçimlere “hile karıştırıldığı” iddialarıyla soruşturma başlatmış, Çelik’in de aralarında olduğu 10 siyasetçi hakkında dava açılmıştı. Mahkeme, Çelik’in yönetimini görevden alarak 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırdı ve Gürsel Tekin’i kayyım olarak atadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini, mahkeme kararını tanımadıklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a verdiği röportajda konuşan eski Bakan Mehmet Sevigen çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte röportajın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 17:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'ndeki seçimle ilgili başlatmıştı. Bu seçimde "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı , Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanmıştı. Mahkeme bugün aldığı kararla İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına da karar verilirken mevcutta yürüyen kongre süreci de durduruldu. de CHP İstanbul İl başkanlığına olarak atandı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan eski Bakan Mehmet Sevigen; “CHP’nin bir planı yok” ifadelerini kullandı.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

“PARTİ İÇİNDEN BİRİNİN GELMESİ FAYDALI OLMUŞTUR”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanması birçok tartışmayı beraberinde getirmişti. Parti dışından birisinin kayyım olarak atanabileceği seçeneği ile ilgili konuşan Sevigen; “Parti dışından birinin gelmesi daha kötü olurdu. Parti içerisinden birinin gelmesi faydalı oldu denebilir. Sonuçta Gürsel Tekin uzun yıllar bu partiye hizmet etmiş, verilen her görevi layığıyla yapmıştır” şeklinde konuştu.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

“CANI SIKILMIŞ AĞZINA GELENİ SÖYLÜYOR”

Genel Başkan Özgür Özel’in kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’i partiden ihraç etmesiyle ilgili konuşan Sevigen; “Özgür Özel’in partideki yol arkadaşlarını bir araya getirip sorunu çözmesi lazım. Bu yola beraber baş koymaları lazım fakat kendisi bunu yapmak yerine, kayyım kararı tebliğ edilmeden Gürsel Tekin’i partiden ihraç ediyor. Bu plansız ve programsızlığın göstergesidir. Özel’in canı sıkılmış ağzına geleni söylüyor” dedi.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

ÖZGÜR ÖZEL’E SESLENDİ

Gürsel Tekin’in hem il başkanıyla hem de genel başkanla görüşmek istediğini dile getiren Sevigen; “Özgür Özel’in, Özgür Çelik ve Gürsel Tekin’le bir an önce bir araya gelip bu konuyu çözmesi gerekiyor” dedi.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

“HER ÖNÜNE GELENİ PARTİDEN ATARSA PARTİ BÜYÜMEZ”

Son dönemde mahkemenin, CHP’nin kurultayının iptaline yönelik bir karar alabileceğine dair çıkan iddialar hakkında konuşan Sevigen; “Yöneticilerin daha dikkatli hareket etmesi lazım. Öyle her önüne geleni partiden atarak bu parti büyümez. Özgür Özel’in duygularıyla değil mantığıyla hareket etmesi lazım” dedi.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

KEMAL KILIÇDAROĞLU GELİRSE PARTİDEN İHRAÇ EDİLİR Mİ?

‘Kurultaya iptal kararı gelirse kayyım olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelecek’ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski bakan; “Böyle bir şey söz konusu değil. Kemal Bey yıllarca bu partiye hizmet vermiş, genel başkanlık yapmış ve çok emek vermiştir. Özgür bey kendisinden olmayan herkesi ihraç ederse parti büyür mü?” dedi.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'

“SORUMLUSU BİZZAT KENDİSİ”

Göreve geldiği günden bugüne partiye yönelik yapılan operasyonların sorumlusu olarak Özgür Özel’i işaret eden Sevigen; “İnsanın önce özeleştiri yapması lazım. Bütün bu sorumlu kişileri kim seçiyor, bunlara bu bütçeleri kim sağlıyor? Bunların sorumlusu kendisidir. Böyle düşünmeden hareket edip yanlış kararlar almak yerine, oturup düşünerek hareket etmesi gerekiyor” dedi.

CHP’li eski isimden Özgür Özel’e zehir zemberek sözler! 'Ne planı var ne programı'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki: CHP’lilerin yargıya yönelik suçlamaları doğru değil
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#soruşturma
#iddianame
#özgür çelik
#kayyum
#İstanbul İl Kongresi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.