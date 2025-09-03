Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptali ve Ankara’daki kurultay davasıyla ilgili sosyal medya hesabından, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Özgür Özel döneminin sona ereceğini ifade eden Tayyar, sürecin hem hukuki hem de siyasi boyutlarını ele alarak, hukuk güvenliğinin önemini vurguladı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 16:19

eski milletvekili Şamil Tayyar, 'deki iptali sonrası döneminin sona ereceğini iddia ederek, hukuki ve siyasi boyutlarıyla süreci değerlendirdi.

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla süreç hakkında konuşan Tayyar; hukuki boşlukların giderilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

İşte Tayyar'ın gündemi sarsacak açıklamaları:

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ BİTİYOR!"

İstanbul’daki iptal kararının, Ankara’daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir. Bu yorumu dün paylaşmıştım. Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim. Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır.

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

"HUKUKÇULARDA İKİYE BÖLÜNDÜ!"

Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir. Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması. Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur. Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

"BENZER BİR DURUM TEKRAR YAŞANABİLİR!"

Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir?

'CHP'de Özgür Özel dönemi sona eriyor!' İşte gündemi sarsacak bomba açıklama

Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur. Önerim şudur; CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki: CHP’lilerin yargıya yönelik suçlamaları doğru değil
AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'
ETİKETLER
#Politika
#chp
#özgür özel
#ak parti
#kurultay
#Siyasi Süreç
#Hukuki Boşluk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.