Politika
AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'

Siyaset gündemi hareketli bir dönemden geçiyor. CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 vekil AK Parti'ye geçti. CHP'de son dönemde yaşanan istifaları hatırlatan eski AKP'li vekil Şamil Tayyar "Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır. Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun" iddiasında bulundu.

AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'
'den istifa eden Aydın Büyükşehir Özlem Çerçioğlu, 'ye geçti. Çerçioğlu'na AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda rozeti takıldı. Çerçioğlu törende yaptığı konuşmada, "Benim tek derdim var; ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek" ifadelerini kullandı. AK Parti'ye yeni katılan diğer belediye başkanlarına da rozetleri takıldı.

AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'

Çerçioğlu başta olmak üzere, farklı il ve partilerden tam 9 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. Bu gelişmeyle birlikte AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayıları da değişti.

Tüm bu gelişmelerin yankıları sürerken, iktidar kanadından da peş peşe transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'

"ÇOK SAYIDA BAŞKAN VE MİLLETVEKİLİ KOPMAK ÜZERE"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partide daha fazla ayrılığın yaşanacağını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar.

AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'

'ÖZEL KENDİ PARTİSİNE BAKSIN'

Nitekim, öyle yapıyorlar. Oysa, Özel yönetiminde CHP, çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor.

Kimi belediye başkanları, İstanbul’a bakarak endişeye kapılsa bile asıl problem, partide iç huzurun olmamasıdır. Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır.

Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun."

Yerel seçimler sonrası harita değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
