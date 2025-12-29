Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

ROBO-TAKSİ CEPHESİNDE İYİMSER SENARYO

Daha pozitif bir tabloyu ise Wedbush analisti Dan Ives çiziyor. Ives’e göre Tesla, 2026 sonuna kadar 30 şehirde robo-taksi hizmeti verebilir. Bu da hâlihazırda beş şehirde faaliyet gösteren Alphabet bünyesindeki Waymo’nun önüne geçilmesi anlamına geliyor. Ives, bu beklentiyle hisse için “Al” tavsiyesi veriyor ve hedef fiyatı 600 dolar olarak açıklıyor.