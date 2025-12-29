Menü Kapat
Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

Aralık 29, 2025 16:58
Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

Tesla’da gözler artık araç satışlarında değil, yapay zekâ destekli robo-taksi planlarında. Uzmanlara göre 2026, hisse fiyatının yönünü belirleyecek yıl olabilir.

Tesla hisseleri 2025 boyunca alışılmışın dışında bir hikâye yazıyor. Yatırımcılar artık teslimat rakamlarından çok, şirketin yapay zekâ ile şekillenen robo-taksi vizyonuna bakıyor. CEO Elon Musk, tatil döneminde yaptığı paylaşımlarla bu anlatıyı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Açıkçası piyasada konuşulan ana başlık bu.

Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

GÜNLÜK TABLODA ZAYIFLIK, YIL GENELİNDE ARTI

Kısa vadede ise tablo pek parlak değil. Tesla hisseleri seans öncesinde yüzde 1,66 gerileyerek 467,31 dolara indi. Aynı dakikalarda S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,24, Nasdaq 100 yüzde 0,4 düşerken Dow Jones yatay seyretti. Buna rağmen Tesla, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 yükselmiş durumda. Üstelik bu artış, düşen kâr tahminlerine ve zayıflayan satış beklentilerine rağmen geldi.

Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

KÂR BEKLENTİLERİ ERİYOR, DEĞERLEME YÜKSELİYOR

Wall Street cephesinde 2026 için Tesla’ya yönelik hisse başına kâr beklentisi 2,17 dolar. Bir yıl önce bu rakam 4,25 dolardı. Dördüncü çeyrek için öngörülen kâr da 44 sentle, geçen yılın aynı dönemindeki 73 sentin altında. Araç teslimatlarında beklenti 440 bin adet civarındaydı; son revizyonlar bu sayının 415 bine kadar gerileyebileceğini gösteriyor. Yani rakamlar aşağı yönlü, ama hisse hâlâ ayakta.

Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

“HİKÂYE HER ŞEYDEN BASKIN”

Barclays analisti Dan Levy, otomobil satışları ve temel finansal göstergelerin artık ikinci plana itildiğini söylüyor. Levy’e göre hisse fiyatı neredeyse tamamen anlatı tarafından yönlendiriliyor. Bu nedenle “Tut” tavsiyesini koruyan analist, hedef fiyatını 350 dolar olarak belirliyor.

Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

ROBO-TAKSİ CEPHESİNDE İYİMSER SENARYO

Daha pozitif bir tabloyu ise Wedbush analisti Dan Ives çiziyor. Ives’e göre Tesla, 2026 sonuna kadar 30 şehirde robo-taksi hizmeti verebilir. Bu da hâlihazırda beş şehirde faaliyet gösteren Alphabet bünyesindeki Waymo’nun önüne geçilmesi anlamına geliyor. Ives, bu beklentiyle hisse için “Al” tavsiyesi veriyor ve hedef fiyatı 600 dolar olarak açıklıyor.

Tesla için gözler 2026’da: Hedef 350 dolar

PAHALI AMA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

Değerleme tarafında Tesla dikkat çekici bir noktada. Şirket, 2025 itibarıyla S&P 500 içindeki en pahalı hisse konumunda. Önümüzdeki 12 ay için tahmini kârın yaklaşık 220 katı seviyesinden işlem görüyor. Bu alanda ikinci sırada ise yaklaşık 190 katla Palantir Technologies yer alıyor.

