Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı! KGM 175 personel alımı şartları, kadro dağılımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı başvuru ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 175 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Alımlar kapsamında ağır makine yağcısı, asfalt plenti operatörü, asfalt usta yardımcısı, aşçı, bina ve mal bakıcısı, elektronik ustası, greyder operatörü, iş makinesi operatörü sürücü operatörü ve yapı ustası gibi mesleklerde çalışan istihdam edilecek. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular ilköğretim, orta öğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde öğrenim durumlarında yapılacak. KGM 175 personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ise belli oldu.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KGM 175 sürekli işçi personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 29 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar İŞKUR'un internet sitesi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Ayrıca KGM'nin hizmet noktalarında ve ALO 170 hattı üzerinden de başvurular yapılacak.

KGM 175 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

KGM 175 personel alımı başvuru şartları kapsamında açıklanan bilgilere göre istenilen öğrenim durumu pozisyonlara göre değişiklik gösteriyor. en az ilkokul, en fazla ise lisans mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru yapacak olan adayların en az 18 yaşında olmaları gerekiyor. Başvurularda üst yaş limiti ise kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte 35 ila 40 arasında yer alıyor.

KGM 175 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

KGM 175 personel alımı kapsamında 67 düz işçi, 31 kar temizleme makinesi operatörü 6 aşçı, 15 branşlara göre değişiklik göstermek üzere atölye usta yardımcısı, 13 iş makinesi operatörü, 10 sürücü operatörü, 8 bina ve mal bakıcısı, 7 greyder operatörü, 8 asfalt plenti ve birer usta yardımcısı, elektrikçi, elektronik ustası, büro işçisi alımı gerçekleştirilecek.

