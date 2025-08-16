Menü Kapat
Politika
 Merve Yaz

Yerel seçimler sonrası harita değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Siyaset gündemi hareketli bir dönemden geçiyor. CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 vekil AK Parti'ye geçti. Olay yaratan gelişmenin ardından delegeler değişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. İlerleyen dönemlerde bu sayının artacağı da kulislerde konuşuluyor. Peki, hangi partiden kaç kişi AK Parti'ye geçti. İşte detaylar...

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.08.2025
09:53
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
09:53

'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'ye geçti. Çerçioğlu'na AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda rozeti takıldı. Çerçioğlu törende yaptığı konuşmada, "Benim tek derdim var; ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek" ifadelerini kullandı. AK Parti'ye yeni katılan diğer belediye başkanlarına da rozetleri takıldı.

Yerel seçimler sonrası harita değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Çerçioğlu başta olmak üzere, farklı il ve partilerden tam 9 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. Bu gelişmeyle birlikte AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayıları da değişti.

Yerel seçimler sonrası harita değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İyi Parti, 1 Saadet Partisi, 1 DEM Parti, 1 DEVA Partisi, 1 bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

Yerel seçimler sonrası harita değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

YEDİ BÖLGEDEN KATILIM

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti'ye geçişler sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı.

AK Parti’ye şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı katıldı.

