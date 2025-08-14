Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....

Son dakika haberi: CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye geçti. Çerçioğlu'na AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda rozeti takıldı. Çerçioğlu törende yaptığı konuşmada, "Benim tek derdim var; ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek" ifadelerini kullandı. AK Parti'ye yeni katılan diğer belediye başkanlarına da rozetleri takıldı.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....
'li Büyükşehir Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının 'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündeminde harketliliğe neden olmuştu... İddialara ilişkin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....

SORUNLAR BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Çerçioğlu açıklamasında; kendisinin ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aradıklarını dile getirdiğini ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....

"CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Çerçioğlu, "Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'DE

Çerçioğlu, istifa açıklamasından kısa bir süre sonra AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Çerçioğlu, kısa süreli basın mensuplarına görüntü de verdi.

ÇERÇİOĞLU: ALNIM AK BAŞIM DİK

Çerçioğlu programında sonun yaptığı konuşmada, "Nasıl Aydın'a hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde daha fazla hizmet edeceğime söz veriyorum; Alnım ak başım dik... Benim tek derdim var; ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek."

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....

ÇERÇİOĞLU'NA ROZETİ TAKILDI

AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nın sonunda CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na rozeti takıldı. AK Parti'ye yeni katılan diğer belediye başkanlarına da rozetleri takıldı.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! Tarihi günde tarihi anlar....

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönemlerde TBMM’de görev yaptı. Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını aldı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı. Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP saflarında siyaset yaptı. CHP'den 14 Ağustos 2025'te istifa eden Çerçioğlu, AK Parti'ye geçti. Çerçioğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye geçecek CHP'lilere saldıranlara net mesaj: 'Hadi oradan diyorum'
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! 'Aynı yolda yürümeme imkan yok'

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?
