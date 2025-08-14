Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye geçecek CHP'lilere saldıranlara net mesaj: 'Hadi oradan diyorum'

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyasetteki 24. yılını doldurdu.

Erdoğan, AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesi ile doğan, kadroları ile eserleri ile Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz.

CHP'DEN AK PARTİYE GEÇİŞLER

AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar.

Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak. Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecimiz ile bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Terör tehdidini ve ihtimalini de sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz. Cumhur ittifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı. Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır. cumhur ittifakı çözümden yana olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler da aynı hüsnü niyetle hareket etsin. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır.

Popülist tavırlarla konuyu yokuşa sürenleri Ne bu millet ne de gelecek nesiller onu affeder. Yapıcı eleştiriye kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye ve algı operasyonlarına eyvallah etmeyiz. Burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve bu emanete iğne ucu kadar da olsa leke buluşturmamaya gayret ediyoruz. Milletimiz bizim ne yapmaya çalıştığımızın farkındadır. Şehit aileleri bizim bu riske neden girdiğimizin farkındadır. Hasımlarımız da terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun farkındadır. Türkiye kronik sorununu çözmek için tarihi fırsat yakaladı, bunun heba edilmesin göz yummayacağız. Partimizin büyüklüğüne yakışır şekilde bu süreci özenle yöneteceğiz.

"KUŞATMA GİRİŞİMLERİNİ DELECEK KUDRETE SAHİBİZ"

Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır. Gazze'nin failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği bile duymuyor. Türkiye karşıtı bu politikaların emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, kararlılığa ziyadesi ile sahibiz. Ülkemize içeride zayıflatıp dışarıda hırpalamayı amaçlayan bu girişimleri boşa çıkarıyoruz. İstikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. Şimdi bir adım daha atmanın hazırlıklarını yapıyoruz.