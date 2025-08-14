Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
SON DAKİKA!
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! 'Aynı yolda yürümeme imkan yok'

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia gerçek çıktı. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çerçioğlu, "Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! 'Aynı yolda yürümeme imkan yok'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:42

Dün siyaset gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının 'ye geçeceği iddia edilmişti. Çok konuşulan iddia gerçek çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den ettiğini duyurdu.

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! 'Aynı yolda yürümeme imkan yok'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

'ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK'

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! 'Aynı yolda yürümeme imkan yok'

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! 'Aynı yolda yürümeme imkan yok'

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

https://x.com/OZLEM_CERCIOGLU/status/1955921292974055837

