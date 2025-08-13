Menü Kapat
CHP'de Özlem Çerçioğlu krizi! Aydın'da olağanüstü toplantı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiaları CHP'yi karıştırdı. İddiaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın'a geldi. Zeybek, parti yöneticileri ile olağanüstü toplantı düzenledi.

CHP'de Özlem Çerçioğlu krizi! Aydın'da olağanüstü toplantı
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'den ayrılıp 'ye katılacağı iddialarıyla partiyi karıştırdı. CHP Aydın İl Başkanlığı gelişmeler üzerine dün öğleden sonra parti yöneticileri ve bazı belediye başkanları ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Bugün de CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın'a gitti.

CHP'de Özlem Çerçioğlu krizi! Aydın'da olağanüstü toplantı

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Aydın'a gelen Zeybek, parti binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya parti yönetiminden bazı isimlerin yanı sıra Aydın'dan 10 belediye başkanının katıldığı aktarıldı.

CHP'de Özlem Çerçioğlu krizi! Aydın'da olağanüstü toplantı

ZEYBEK'TEN GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından ilk açıklamasını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partiden istifa edenler için ‘geri dönün' çağrısı yaptı.

