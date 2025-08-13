Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş iddiasını sindiremedi! CHP'deki büyük kopuşu bu sözlerle savundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. CHP lideri Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 17:11

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'den ayrılıp 'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çerçioğlu suskunluğunu korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarın partimize katılımlar olacak" açıklaması iddiaları güçlendirdi.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş iddiasını sindiremedi! CHP'deki büyük kopuşu bu sözlerle savundu

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve diğer belediye başkanlarını ziyaret eden CHP lideri Özgül'e Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialar soruldu.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş iddiasını sindiremedi! CHP'deki büyük kopuşu bu sözlerle savundu

"BİR SUÇ VARSA YARGILANIR"

Özel, Özlem Çerçioğlu için şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediye başkanlarını alın içeri atın demem. Bir suç varsa ihalede sayıştay bakar suç duyurusunda bulunur yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na gidip şunu diyorlar, ‘Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl’ olay bundan ibarettir"

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş iddiasını sindiremedi! CHP'deki büyük kopuşu bu sözlerle savundu

ERDOĞAN: YARIN PARTİMİZE KATILIMLAR OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada ise isim vermeden, "Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak" ifadelerini kullandı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: Yeni katılımlar olacak
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Çok konuşulan iddia için ilk açıklama geldi
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#istanbul büyükşehir belediyesi
#ak parti
#Özlem Çerçioğlu
#Aziz İhsan Aktaş
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.