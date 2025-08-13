Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş iddiasını sindiremedi! CHP'deki büyük kopuşu bu sözlerle savundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çerçioğlu suskunluğunu korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarın partimize katılımlar olacak" açıklaması iddiaları güçlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını ziyaret eden CHP lideri Özgül'e Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialar soruldu.

"BİR SUÇ VARSA YARGILANIR"

Özel, Özlem Çerçioğlu için şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediye başkanlarını alın içeri atın demem. Bir suç varsa ihalede sayıştay bakar suç duyurusunda bulunur yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na gidip şunu diyorlar, ‘Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl’ olay bundan ibarettir"

ERDOĞAN: YARIN PARTİMİZE KATILIMLAR OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada ise isim vermeden, "Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak" ifadelerini kullandı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN