Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşuyor...

"SİZLERİ EN KALBİ DUYGULARIMLA HASRETLE SELAMLIYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kıymetli gençlik kolları, İlçe ve İlçe Başkanlarımız sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Sevgili gençler sizleri şahsımda gençlik kollarının tüm mensuplarını, Türkiye'nin tüm gençlerini, bugünün güvencesi siz sevgili genç arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tarihiyle milletiyle, ülkesiyle, devletiyle, bayrağıyla bütünleşmiş siz AK Parti gençleri, aşkınız sevdanız şu salonlara sığmayan sevginiz için teşekkür ediyorum.

"İSTİŞARE KÜLTÜRÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

AK Parti olarak istişare kültürümüzü her seviyede işletmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin kampının da her açıdan verimli geçtiğini bilmekten memnuniyet duyuyorum. Her bakımda yenilenmiş, tazelenmiş güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampı tamamladınız. Her biriniz heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. Kutuplaştıran değil kaynaştıran olacaksınız. AK Parti gençlik kollarımız Türkiye'nin en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır.

"YENİ KATILIMLARLA AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyor. Partimize yarın yeni katılımlar olacak. Bu katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş birer nefersiniz.

"UNUTMAYIN BİZİM GENÇLİĞİMİZ KIZILELMA'NIN PEŞİNDEKİ GENÇLİKTİR"

Unutmayın bizim gençliğimiz Kızılelma'nın peşindeki gençliktir. Sizin heyecanınızı paylaşmak, bu kutlu davada size yoldaşlık etmek şahsım için büyük bir iftihar meselesidir. Siz genç arkadaşlarımızla aynı ufka koşmaktan kıvanç duyuyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yükselteceğinize yürekten inanıyorum.

"24. YAŞIMIZI GURURLA KUTLAYACAĞIZ"

Bu salondaki gençlik, cenk meydanlarını Allah Allah nidalarıyla inleten ecdadın peşinden giden kadrodur. Biz size böyle bakıyoruz, milletimiz böyle bakıyor. Bu salondaki gençler 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısına dikilen yiğitleri örnek alan bir kadrodur. Yarın 24. yaşımızı gururla kutlayacağız.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

