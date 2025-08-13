Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Politika
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Hakan Fidan'dan SDG/YPG'ye gözdağı mesajı! 'Kimse kusura bakmasın, enayi değiliz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG/YPG'nin Suriye'deki kışkırtıcı faaliyetlerine sert çıktı. "Kimse kusura bakmasın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
13:53
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
13:53

, başkent Ankara'da bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında Terörsüz sürecinde yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BİZ ENAYİ DEĞİLİZ"

Suriye'nin Süveyda kentinde bir süredir yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlere ilişkin konuşan Fidan, "Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri olmuş durumda. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler. Kimse kusura bakmasın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI

gruplarına seslenen Fidan, "'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce. Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz.

TGRT Haber
