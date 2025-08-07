Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hakan Fidan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüşüyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslar kurmak için Suriye'ye gitti. Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Fidan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüşüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 14:59

, kritik temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan'ın temaslarda bulunak için 'nin başkenti 'a gittiği öğrenildi. Bakan Fidan, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldi.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüşüyor

MASADA NELER VAR?

Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüşüyor

Görüşmede ayrıca, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması gündemde yer alıyor. Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda iş birliği imkanlarının bulunduğu bu dönemde Türkiye’nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Fidan'ın diploması yeniden gündemde: Dışişlerinden net cevap!
AK Parti'den Özgür Özel’in 'Hakan Fidan' sözlerine tepki
SDG Suriye ordusuyla ne zaman entegre olacak? ABD'den açıklama var: Türkiye'deki komisyonla ilgili ince detay
Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem
ETİKETLER
#hakan fidan
#dışişleri bakanı
#suriye
#şam
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Ahmed Şara
#Kritik Temaslar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.