Hakan Fidan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan'ın temaslarda bulunak için Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği öğrenildi. Bakan Fidan, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldi.

MASADA NELER VAR?

Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması gündemde yer alıyor. Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda iş birliği imkanlarının bulunduğu bu dönemde Türkiye’nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor.