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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

Türkiye ile Suriye arasında yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için adım atıldı. İki ülke arasında JETCO kurucu protokolü ve yönetişim mutabakatı imzalanırken, ticaretten gümrüğe, enerji işbirliğinden bankacılığa kadar birçok alanda yakınlaşma hedefleniyor.

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Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 13:20

Bakanı Ömer Bolat, ve arasında yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda bu ülkeye teklifte bulunduklarını söyledi. Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Şaar'ın Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirterek, konuk bakanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile resmi temaslar gerçekleştireceğini, organize sanayi bölgelerinde inceleme yapacağını ve İstanbul'da iş insanlarıyla temaslarda bulunacağını kaydetti.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

Bolat, güçlü ve dirençli bir Suriye yönetimi ve ekonomisinin, başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgenin istikrarına katkı vereceğine işaret etti.

'EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE OLUMLU HAVA ESİYOR"

Bu ziyaretin, güçlendirilmiş ekonomik ortaklık vizyonuna yönelik çok önemli bir işaret fişeği olduğunu ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

"Suriye ile yeni dönemde de ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir. 2024 yılında ticaretimiz 2,6 milyar dolardı. Bu yıl 7 ayda 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştık. Suriyeli iş adamlarının, iş kadınlarının Türkiye ile olan ticarete gösterdikleri teveccüh nedeniyle hem kendilerine hem de Suriyeli mevkidaşıma ve bakanlık yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. Daha önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanmış olan ama 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması yapılması konusunda önerilerimizi yaptık. Bundan sonra ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak."

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

Bolat, iki ülke arasında haziran ayında imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki anlaşmanın da karşılıklı ekonomik ilişkileri hızlandıracağını aktararak, böylece Suriye'ye taşımacıların daha hızlı ve ucuz ulaşacağını, lojistik ağların genişleyeceğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

İki ülke arasındaki İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'na ilişkin bilgi veren Bolat, bu anlaşmayla Suriye'nin ticaret, gümrük, ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım, işbirliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturacaklarına işaret etti.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

"GÜMRÜK KAPILARINDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bolat, gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetler için de kapsamlı istişarelere devam edeceklerini belirterek "Bu konuda da ortak gümrük komitesi kurulması önerisini kendilerine yaptık. Türkiye ve Suriye arasında halen faal olan 7 gümrük kapımızda artan yolcu ve ticaret trafiğini karşılayabilmek için modernizasyon ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

Geçen hafta Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattının açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Bolat, doğal gazla 1200 megavatlık elektrik santralinin faal hale geleceğini ve 5 milyona yakın Suriyeli hanenin elektriğinde iyileşme sağlanacağını belirtti.

"TÜRKİYE-SURİYE İŞ KONSEYİ KURULACAK"

Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin yeniden kurulacağını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

"Yarın konseyin kuruluş sözleşmesi DEİK'te Türk ve Suriyeli iş kuruluşları arasında gerçekleştirilecek. İnşallah Türk bankalarımız da kısa vadede Suriye'de faaliyete geçmek için hazırlık yapıyorlar. Suriye'nin yeniden inşa ve imarı, alt ve üstyapılarda, sosyal konutlarda Türk girişimciler aktif rol almak için istekli. Bu konuda hem Suriye'de hem Türkiye'de karşılıklı görüşmeler iş dünyası kuruluşları ve müteşebbisler arasında giderek hızlanmaktadırlar. Türkiye olarak, Türkiye-Suriye ilişkilerini her alanda geliştirmekten ve karşılıklı işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

"TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını, iki ülkenin coğrafi konum nedeniyle birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ortaklıkta yeni dönem

Türkiye'nin kendileri için ikinci bir vatan olduğuna işaret eden Şaar, "Türkiye ile ortak üretim yaparak, pazarlarımızı entegrasyon içerisinde yürüterek, karşılıklı yatırımlar yaparak, ekonominin herkesi kucaklamasını istiyoruz. Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iki bakan, Türkiye-Suriye JETCO Kurucu Protokolü ile İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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#türkiye
#suriye
#ticaret
#yatırım
# Ekonomi
#Ortaklık
#Jetco
#Ekonomi
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