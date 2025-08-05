Yatırımcısına en çok kazandıran otomobil şirketleri

Temmuza ayında Borsa İstanbul’da ABD’nin korumacı ticaret politikaları, küresel ticaret anlaşmaları ve tarifelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle otomotiv hisselerinde pozitif rüzgarlar esti. Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin tümü yatırımcısını sevindirdi.

ABD'nin, başta Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya olmak üzere ticari ilişkide bulunduğu ülkelerle sağladığı anlaşmalar küresel ekonomi üzerindeki risklerin bir nebze azalmasına katkı sağladı. Analistler, tarifelerde en kötü senaryoların yaşanmamasının otomotiv hisselerinde alımları artırdığını belirtti.

Temmuz ayında Borsa İstanbul’da Otokar hisseleri yüzde 34,8 değer kazanarak en çok yükselen otomotiv şirketi oldu. Otokar’ı yüzde 18,2 artışla Anadolu Isuzu, yüzde 17,6 ile Tofaş izledi. Tümosan hisseleri yüzde 12,7, Karsan Otomotiv yüzde 8,9, Ford Otosan yüzde 6,6, Doğuş Otomotiv yüzde 5,8 ve TürkTraktör yüzde 1,5 yükseldi.

PİYASA DEĞERİ SIRALAMASI (TEMMUZ 2025)

* Ford Otosan – 333,89 milyar TL

* Tofaş – 115,4 milyar TL

* Otokar – 66,3 milyar TL

* TürkTraktör – 59,04 milyar TL

* Doğuş Otomotiv – 40,54 milyar TL

* Anadolu Isuzu – 16,12 milyar TL

* Tümosan – 13,8 milyar TL

* Karsan Otomotiv – 9,06 milyar TL