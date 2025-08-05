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 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcısına en çok kazandıran otomobil şirketleri

Temmuz ayında Borsa İstanbul’da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı yatırımcısına kazandırdı. ABD’nin çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerine uyguladığı gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmalarına dair ılımlı gelişmeler sektöre ivme kazandırırken en yüksek getiri sağlayan hisselerde Otokar, Anadolu Isuzu ve Tofaş öne çıktı.

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Yatırımcısına en çok kazandıran otomobil şirketleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:46

Temmuza ayında ’da ABD’nin korumacı ticaret politikaları, küresel ticaret anlaşmaları ve tarifelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle hisselerinde pozitif rüzgarlar esti. Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin tümü yatırımcısını sevindirdi.

Yatırımcısına en çok kazandıran otomobil şirketleri

ABD'nin, başta Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya olmak üzere ticari ilişkide bulunduğu ülkelerle sağladığı anlaşmalar küresel ekonomi üzerindeki risklerin bir nebze azalmasına katkı sağladı. Analistler, tarifelerde en kötü senaryoların yaşanmamasının otomotiv hisselerinde alımları artırdığını belirtti.

Yatırımcısına en çok kazandıran otomobil şirketleri

Temmuz ayında Borsa İstanbul’da hisseleri yüzde 34,8 değer kazanarak en çok yükselen otomotiv şirketi oldu. Otokar’ı yüzde 18,2 artışla Anadolu Isuzu, yüzde 17,6 ile Tofaş izledi. Tümosan hisseleri yüzde 12,7, Karsan Otomotiv yüzde 8,9, Ford Otosan yüzde 6,6, Doğuş Otomotiv yüzde 5,8 ve TürkTraktör yüzde 1,5 yükseldi.

Yatırımcısına en çok kazandıran otomobil şirketleri

PİYASA DEĞERİ SIRALAMASI (TEMMUZ 2025)

* Ford Otosan – 333,89 milyar TL
* Tofaş – 115,4 milyar TL
* Otokar – 66,3 milyar TL
* TürkTraktör – 59,04 milyar TL
* Doğuş Otomotiv – 40,54 milyar TL
* Anadolu Isuzu – 16,12 milyar TL
* Tümosan – 13,8 milyar TL
* Karsan Otomotiv – 9,06 milyar TL

ETİKETLER
#otomotiv
#otokar
#tarifeler
#Borsa İstanbul
#Abd Ticaret Politikaları
#Küresel Ticaret
#Anadolu Isuzu
#Ekonomi
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