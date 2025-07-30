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 | Baran Aksoy

AK Parti'den Özgür Özel’in 'Hakan Fidan' sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP lideri Özgür Özel’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sırakaya, "Bırak Tiktok izlemeyi de partine sahip çık önce" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Özgür Özel’in 'Hakan Fidan' sözlerine tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:16

Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; lideri Özgür Özel’in konuşmasının gündem değiştirmek amacı taşıdığını belirtti.

"BIRAK TİKTOK İZLEMEYİ DE PARTİNE SAHİP ÇIK ÖNCE"

Özel'in 'a yönelik sözlerine tepki gösteren Sırakaya, "Sayın Özel bırak Tiktok izlemeyi de partine sahip çık önce. CHP, içerideki yolsuzluk iddialarını ve siyasi hezimetlerini gizlemek için yine gündem değiştirmeye çalışıyor. Hedeflerine koydukları isim ise Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Çünkü Hakan Fidan, sadece Türkiye’nin menfaatleri için çalışan ve ülkemizin güçlü duruşunu temsil eden bir isim. Türkiye’nin haklarını koruyan, uluslararası arenada mazlumların yanında duran bu kararlı duruş ancak Türkiye düşmanlarını rahatsız eder" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel’in 'Hakan Fidan' sözlerine tepki

"İRADESİNİ ASLA ZAYIFLATAMAYACAKTIR"

Çalışmaya devam edeceklerini vurgulan Sarıkaya, "Kendi siyasi dengeleri içinde boğulan bu yapı Sayın Hakan Fidan’ı karalama ve çarpıtma girişimleri ile Türkiye’nin güçlü ve dengeli dış politika yürütme iradesini asla zayıflatamayacaktır. , ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda büyük bir sorumluluk ve başarıyla görevini sürdürmektedir. CHP’nin Türkiye’yi yurt dışına şikayetleri ve asılsız iftiraları ortada dururken, CHP’nin Özel’i gerçeklerden uzak siyasi manevralarla günü kurtarmaya çalışmaktadır. Birileri Mustafa Kemal’den devraldığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını yerle bir etmeye devam ederken, bizler ülkemizin çıkarlarını koruyan, milletimizin hakkını savunan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#chp
#hakan fidan
#ak parti
#dışişleri bakanlığı
#Türkiye Politikası
#Gündem Değiştirme
#Politika
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