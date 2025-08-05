Hakan Fidan'ın diploması yeniden gündemde: Dışişlerinden net cevap!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin yeniden gündeme getirilen iddiaların asılsızlığına ilişkin bir kez daha açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları bu iddiaların geçmişte de FETÖ ve türevleri tarafından yürütülen sistematik yıpratma kampanyalarının bir parçası olarak ortaya atıldığını ifade etti.

BELGELER DAHA ÖNCE PAYLAŞILDI

Kaynaklar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Hakan Fidan'ın lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve denklik belgelerinin daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı.

DMM ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti.

https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM’de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"

"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti