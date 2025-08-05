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 | Banu İriç

Hakan Fidan'ın diploması yeniden gündemde: Dışişlerinden net cevap!

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, CHP'li Namık Tan'ın dile getirdiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Hakan Fidan'ın diploması yeniden gündemde: Dışişlerinden net cevap!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 21:32

'ın üniversite diplomasına ilişkin yeniden gündeme getirilen iddiaların asılsızlığına ilişkin bir kez daha açıklama yapıldı. Bakanlık kaynakları bu iddiaların geçmişte de ve türevleri tarafından yürütülen sistematik yıpratma kampanyalarının bir parçası olarak ortaya atıldığını ifade etti.

Hakan Fidan'ın diploması yeniden gündemde: Dışişlerinden net cevap!

BELGELER DAHA ÖNCE PAYLAŞILDI

Kaynaklar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile Yükseköğretim Kurulu () tarafından Hakan Fidan'ın lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve denklik belgelerinin daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı.

Hakan Fidan'ın diploması yeniden gündemde: Dışişlerinden net cevap!

DMM ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti.

https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM’de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"

"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti

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#hakan fidan
#dışişleri bakanı
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#fetö
#Diploma Iddiaları
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