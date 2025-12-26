Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 05:58
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 06:11

'da etkili olan sağanak ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa'da da etkili olacak olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

İDO SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin () bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihli saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." denildi.

İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

BUDO'DAN YILBAŞI İPTALİ

ise 1 Ocak Perşembe günü beklenen kötü hava şartları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

İDO'DAN SEFERLERE 'TARİFE' AYARI

Öte yandan İDO'nun yılbaşında yapılacak bazı seferlerinin ise tarife değişikliği sebebiyle iptal edildiği duyuruldu. İptal edilen seferler şöyle:

  • 1 Ocak 2026 saat 07.00 Yalova-Pendik seferi
  • 1 Ocak 2026 saat 08.00 Pendik-Yalova seferi
  • 1 Ocak 2026 saat 07:15 Yalova-Yenikapı seferi
  • 1 Ocak 2026 saat 07:45 Yenikapı-Yalova seferi
Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek
