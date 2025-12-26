İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Marmara'da etkili olan sağanak ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa'da da etkili olacak olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihli saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." denildi.
BUDO ise 1 Ocak Perşembe günü beklenen kötü hava şartları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Öte yandan İDO'nun yılbaşında yapılacak bazı seferlerinin ise tarife değişikliği sebebiyle iptal edildiği duyuruldu. İptal edilen seferler şöyle: