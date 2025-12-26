Menü Kapat
 Onur Kaya

İstanbul'da taksi ücretine zam yolda! Talep edilen oran belli oldu

Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da taksicilerden zam talebi geldi. Artan maliyetleri gerekçe göstererek İBB'ye başvuruda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, talep ettikleri zam oranını açıkladı. İşte taksilerde beklenen indi-bindi ve açılış ücreti...

Yeni yılla birlikte ulaşım, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, alkol, sigara ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri başta olmak üzere birçok kalemde yapılacağı duyuruldu. Yılbaşından itibaren taksi ücretleri için de hazırlığı başladı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda taksi ücretlerine zam talep ettiklerini ifade etti.

TAKSİCİLER EN AZ YÜZDE 30 ZAM İSTİYOR

Zam talepleriyle ilgili açıklama yapan Eyüp Aksu, beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir."

ZAM KABUL EDİLİRSE TARİFELER DEĞİŞECEK

Son olarak Eylül 2025'te yapılan tarife güncellemesiyle birlikte; İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.

Taksi ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel tarifede; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

