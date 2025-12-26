Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

DEM Parti camilerde Kürtçe Kur’an okunmasını talep etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ana dilde özgürce ibadet talebinde bulundu. Hatimoğlu, "Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Kürt sorunu yüzleşmemiz ve çözmemiz gereken bir mesele. Türkiye'de tesis edilecek barış, Suriye'deki barış da kapısını açacaktır" diye konuştu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 07:45

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu'nun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Hatimoğulları, kongreyi çok tarihi ve önemli bulduklarını söyledi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

DEM Parti camilerde Kürtçe Kur’an okunmasını talep etti

KÜRT SORUNU BU ÜLKENİN KADİM SORUNU"

"Çağrı, bu coğrafyanın ihtiyaç duyduğu gerçekliğin kendisidir. Bizler bu çağrıyla birlikte çok güçlü bir yanıt hep beraber verebiliriz. Müminin yegane amacı adaleti kendinde başlatmak ve aynı zamanda kendindeki adaleti bir toplumsal adalete dönüştürmek, bir toplumsal adaletin inşacısı olmaktır.

Demokratik bir toplumu her alanda inşa etme gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Başta demokratik İslam çizgisinin inşası, güçlenmesi, gelişmesi, yayılması ve toplumda zuhur etmesini sağlamak çok kıymetli ve değerlidir. Bunun bütün kapılarını ardına kadar açmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Kürt sorunu bu ülkenin bir kadim sorunudur, hakiki bir meselesidir. Herkesin yüzleşmesi gereken bir meseledir ve sadece yüzleşmek değil, çözmemiz gereken bir meseledir.

DEM Parti camilerde Kürtçe Kur’an okunmasını talep etti

"TÜRKİYE'DEKİ BARIŞ SURİYE'DE BARIŞIN KAPISINI AÇACAK"

Bunun için bu sürecin ikinci aşamasında hukuki adımların, barış ve demokratik yasaların yapılması gereken bir süreçten geçiyoruz ve bu konuda hepimize görev ve sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Bugün Türkiye'de tesis edilecek bir barış aynı zamanda Suriye'deki bütün kardeşlerimizin barışının kapısını açacaktır, buna destek olacaktır."

DEM Parti camilerde Kürtçe Kur’an okunmasını talep etti

DİN KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Kadın cinayetini, kadına yönelik şiddeti, çocuğa yönelik şiddet ve istismarı, uyuşturucu kullanımını hiçbir dinin kabul etmeyeceğini ifade eden Hatimoğulları, "Elbette din kardeşliği ve aynı zamanda coğrafya kardeşliği önemlidir. Gerçek anlamda bir barış, gerçek anlamda bir adaleti tesis etmenin yolu eşit yurttaşlık hakkının hukuki zemininin oluşmasından geçer." diye konuştu.

KÜRTÇE KUR'AN TALEBİ

Hatimoğulları, ana dilde özgürce ibadet edilmesi gerektiğini belirterek, “Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur’an okuyabilmeli, Kürtçe vaaz verebilmelidir” diye konuştu.

ETİKETLER
#pkk
#Demokratik İslam
#Kürt Sorunu
#Sezai Karakoç
#Türkiye-suriye Ilişkileri
#Politika
