Dışişleri Bakanı Fidan: YPG bölgede oyunbozanlık yapıyor

Suriye'nin normalleşme sürecine girmesindeki en büyük role sahip Türkiye, ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmelerde, güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alınması ve terörle mücadele alanındaki iş birliği masadaydı.

Görüşmelerin ardından iki mevkidaş ortak basın toplantısı düzenledi. Kritik açıklamalarda bulunan Fidan, Suriye'deki normalleşme sürecine taş koyan PKK/YPG terör örgütlerine net mesaj vererek şunları söyledi: "Bölgenin şartları bizi bir araya getirmeye zorunlu kılıyor. Biz bu yakın çalışmayı devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz.

'MUAZZAM OLUMLU BİR SÜREÇ'

Geçen yıl 8 Aralık'ta Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Bütün bir Suriye için yeni bir umut kapısı açıldı. 8 Aralık'tan sonra memnuniyetle görüyoruz ki yurt dışında, sürgünde, göçte bulunan Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Ülkeye ekonomik yatırım gelmeye başladı. Altyapı, üst yapı enerji ihaleleri yapılmaya başlandı. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki yönetim, kardeşlerimiz uluslararası aktörlerle yapıcı, pozitif bir ilişki geliştirmeye başladı. Bu hem bölgemizin hem de uluslararası güvenliğin aradığı bir denklemdi, bu noktada ciddi adımlar atılmaya başlandı. Muazzam bir olumlu gündemle ilerleyen süreci hayata hep beraber geçirdik.

'GELİŞMELERİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Fakat birden bu süreçten rahatsız olan bölgedeki aktörlerin Suriye'deki bu olumlu gelişmeyi durdurmak için belli eylemleri hayata geçirmeye başladığını görüyoruz. Lazkiye'deki olaylar, Süveyda'daki hareketlilik, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmamadaki oyunbozanlık rolü Suriye'de açılan bu olumlu sayfanın insanların umduğu gibi gitmesi zor olacak gibi görünüyor. Burada bir meydan okuma var ama bizlere düşen de bu zorluğu çok iyi tanımlayıp ona göre tedbirler alıp iş birlikleri ortaya koyarak barışçıl şekilde bu sorunları çözmeye çalışmak.

Hem hayatın normal akışında iş birliği yaparken diğer taraftan da stratejik yüksek politika alanlarında da belli konuları düzenli olarak görüşmek zorundayız.

'AMMAN'DAKİ TOPLANTILARI DESTEKLEDİK'

Özellikle Süveyda olaylarından sonra Amman'da düzenlenen toplantılar serisini destekledik. Amerika'nın, Ürdün'ün ve Suriye'nin, kabilelerle bir araya gelerek barışçıl çözüm arayışını olumlu bulduk. Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını Suriye oluşturmakta. Suriye'de karışıklık çıkması İsrail'in kendi ulusal güvenlik değerlendirmeleri için öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor. İsrail yönetimine ve halkına tavsiyemiz, sizin güvenliğiniz komşu ülkelerinizdeki kaostan geçmiyor. Tam tersine müreffeh, istikrarlı bir süreç içinde bulunmasından geçiyor. Atacağınız her adımın bölgedeki diğer krizleri tetiklediğini de bilmeniz gerekiyor. Attıkları adımlar yalnızca o ülkeyi değil, sınırı olan diğer ülkeleri de etkiliyor.

Biz hem Amerika ile hem Avrupa'daki dostlarımızla hem bölgedeki dostlarımızla bu konuda yakın bir fikir alışverişindeyiz. Burada ortaya çıkması mümkün önceden analizini yapıp daha sonra ikazını yapıyoruz. Belli gelişmeler kimse için sürpriz olmamalı. Burada Suriye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü, Suriye halkının refahını, güvenliğini bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor. Yeni kurulan Suriye hükümetinin tabii ki baş başa olduğu imkansızlıklar var. Bu da bir realite. Ama dışarıdan olumsuz bir müdahale olmadığı sürece Suriye'deki yaraların hızlıca sarılma ihtimali olduğunu da gördük.

'HERKES DESTEK VERMELİ'

Bu sürecin bu şekilde gelişmesini ummayanlar, dediler ki 'Yönetim birçok krizin içine girmeliydi' dedi. Ama kriz doğmadıkça biz bir kriz çıkaralım, dediler. Bu resim bu kadar net. Bununla ilgili yapılan girişimler neticesinde ortaya çıkan karışıklıklar var. Sağ olsun, kardeşlerimiz uluslararası toplumun da tavsiyesine uyarak kendilerinin de çizgisi bu yönde, sadece Arapların değil diğer mezheplerin, inançların da kendilerini eşit hissedecekleri bir Suriye'yi hayata geçirmenin vizyonu içerisindeler. Bu biraz zaman alacak bir süreç ama herkesin destek vermesi gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Yeni Suriye bütün Suriye'yi oluşturan halkların, inanışların, kültürlerin bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Biz Türkiye olarak bu yöndeki telkinlerimizi ve çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki kardeşlerimizin de duruşu o yönde. Realitede bazı sıkıntılar olabiliyor, belli şeylerin hayata geçmesi zaman alabiliyor. En büyük öncelik halkın can güvenliğinin sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sıkıntı içinde olmaması; siyasal kurumların ayağa kalkması, halka hizmet götüren kurumların da ayağa kalkması gerekiyor."