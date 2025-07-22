ABD'den Suriye ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için kritik hamle

Suriye'nin Süveyda kentinde 1 hafta süren ve Suriye yönetimin özel askeri güç göndermesiyle dinen Bedeviler ile Dürziler arasındaki çatışmalara İsrail'in de dahil olmasıyla iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı.

Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye birçok hava saldırısı düzenleyen İsrail, tepkileri üzerine çekerken ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD merkezli haber platformu Axios, Suriye ile İsrail arasında ABD'nin bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

TOM BARRACK BAŞKANLIK EDECEK

Suriye ile İsrail arasında benzer şekilde bir kriz yaşanmaması amacıyla düzenlenecek olan toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor. Söz konusu habere göre, toplantının başkanlığını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack üstlenecek.