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 | Selahattin Demirel

ABD'den Suriye ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için kritik hamle

ABD, Suriye ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için bir toplantı düzenlenmesine aracılık edecek. ABD basınındaki habere göre söz konusu toplantı perşembe günü yapılacak. Toplantının başkanlığı ise BD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından üstlenilecek.

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ABD'den Suriye ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için kritik hamle
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 20:31

'nin Süveyda kentinde 1 hafta süren ve Suriye yönetimin özel askeri güç göndermesiyle dinen Bedeviler ile Dürziler arasındaki çatışmalara 'in de dahil olmasıyla iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı.

Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye birçok hava saldırısı düzenleyen İsrail, tepkileri üzerine çekerken 'den kritik bir hamle geldi. ABD merkezli haber platformu Axios, Suriye ile İsrail arasında ABD'nin bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD'den Suriye ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için kritik hamle

TOM BARRACK BAŞKANLIK EDECEK

Suriye ile İsrail arasında benzer şekilde bir kriz yaşanmaması amacıyla düzenlenecek olan toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor. Söz konusu habere göre, toplantının başkanlığını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack üstlenecek.

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ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#diplomasi
#çatışma
#Abd
#Dürziler
#Bedeviler
#Dünya
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