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 | Emir Yücel

Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek

Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025, farklı ülkelerden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da rütbeli askeri personellerden bir heyeti İstanbul’daki fuara göndererek, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli teknolojik ürünleri yerinde inceletti.

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Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 22:16

Türkiye, IDEF 2025’te yerli üretim savaş uçakları, insansız hava araçları (), zırhlı araçlar ve ileri teknoloji mühimmatlar gibi birçok ürünüyle dikkat çekiyor. Türk savunma sanayiinin son yıllarda attığı büyük adımlar fuarda sergilenen yüksek teknoloji ürünlerle bir kez daha kanıtlandı. Yerli firmaların yanı sıra uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen projeler de fuarın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek

SURİYE’DEN ÜST DÜZEY HEYET IDEF’TE

Devlet Başkanı Ahmed Şara, fuara rütbeli askerlerden oluşan bir heyeti göndererek Türkiye’nin savunma sanayii ürünlerini yerinde inceletti. Suriye’nin yeni hükümetine ve toprak bütünlüğüne büyük önem veren Türkiye, bu ziyareti bölgesel iş birliğini güçlendirme fırsatı olarak değerlendirirken, Suriye heyetinin, özellikle Türkiye’nin İHA ve zırhlı araç teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek

TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE GÜÇLÜ DESTEK

Türkiye, savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra her alanda Suriye’de kurulan yeni devleti desteklediğini bildirdi. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği için Türkiye’nin sağlayacağı destek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek yıllarda da yeni bir boyut kazanmasını sağlayacak.

Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek

IDEF, BÖLGESEL BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ MERKEZİ HALİNE GELDİ

IDEF 2025, yalnızca savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde, ülkeler arasında diyalog ve iş birliği köprüleri kuran bir platform oldu. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, savunma sanayiinin geleceğine yön verecek teknolojilerin ve stratejik ortaklıkların masaya yatırıldığı bir merkez haline geldi. Fuar, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan savunma sanayii hamlelerinin meyveleri de dünya sahnesinde tescillenmiş oldu.

Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek

EUROFİGHTER TYPOON IDEF’TE İMZALANDI!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile IDEF’te bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptını imzaladı. Anlaşma kapsamında; Türkiye 40 adet Eurofighter Typhoon’u envanterine katmış olacak.

Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek
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ETİKETLER
#suriye
#savunma sanayi
#iha
#türkiye savunma sanayii
#Idef 2025
#Savaş Uçakları
#Zırhlı Araçlar
#Savunma Teknolojileri
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