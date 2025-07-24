Ahmed Şara’dan IDEF çıkarması! Türkiye’den Suriye’ye stratejik destek

Türkiye, IDEF 2025’te yerli üretim savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar ve ileri teknoloji mühimmatlar gibi birçok ürünüyle dikkat çekiyor. Türk savunma sanayiinin son yıllarda attığı büyük adımlar fuarda sergilenen yüksek teknoloji ürünlerle bir kez daha kanıtlandı. Yerli firmaların yanı sıra uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen projeler de fuarın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

SURİYE’DEN ÜST DÜZEY HEYET IDEF’TE

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, fuara rütbeli askerlerden oluşan bir heyeti göndererek Türkiye’nin savunma sanayii ürünlerini yerinde inceletti. Suriye’nin yeni hükümetine ve toprak bütünlüğüne büyük önem veren Türkiye, bu ziyareti bölgesel iş birliğini güçlendirme fırsatı olarak değerlendirirken, Suriye heyetinin, özellikle Türkiye’nin İHA ve zırhlı araç teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE GÜÇLÜ DESTEK

Türkiye, savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra her alanda Suriye’de kurulan yeni devleti desteklediğini bildirdi. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği için Türkiye’nin sağlayacağı destek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek yıllarda da yeni bir boyut kazanmasını sağlayacak.

IDEF, BÖLGESEL BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ MERKEZİ HALİNE GELDİ

IDEF 2025, yalnızca savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde, ülkeler arasında diyalog ve iş birliği köprüleri kuran bir platform oldu. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, savunma sanayiinin geleceğine yön verecek teknolojilerin ve stratejik ortaklıkların masaya yatırıldığı bir merkez haline geldi. Fuar, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan savunma sanayii hamlelerinin meyveleri de dünya sahnesinde tescillenmiş oldu.

EUROFİGHTER TYPOON IDEF’TE İMZALANDI!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile IDEF’te bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptını imzaladı. Anlaşma kapsamında; Türkiye 40 adet Eurofighter Typhoon’u envanterine katmış olacak.