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 | Berrak Arıcan

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Suriye yönetimini destekledi, İsrail'i eleştirdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'i, Suriye saldırıları nedeniyle eleştirdi. Barrack, ABD'nin bu saldırılarda payı olmadığını, İsrail'in saldırıları bildirmediğini ifade etti. ABD'li Büyükelçi, İsrail'in güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense Suriye'yi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceğini söyledi.

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ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Suriye yönetimini destekledi, İsrail'i eleştirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:25

'nin Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Associated Press'e (AP) Suriye'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Özel Temsilci Barrack, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yineleyerek, mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir "B Planı" olmadığını söyledi.

Barrack, Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda "her iki tarafta da yaşanan ölüm ve katliamların" kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bence ortaya çıkan çeşitli meseleleri ele almak için çok az kaynağa sahip yeni bir hükümet olan mevcut Suriye hükümeti, elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Suriye yönetimini destekledi, İsrail'i eleştirdi

''İSRAİL'İN ZAMANLAMASI OLDUKÇA KÖTÜ''

'in Suriye'ye saldırılarını ABD'ye sormadığını ve ABD'nin bu kararda payı olmadığını savunan Barrack, İsrail'in müdahalesinin zamanlanmasının oldukça kötü olduğunu ve "çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha oluşturduğunu" vurguladı.

Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinde askeri manada yaşanacak her şeyin Tel Aviv yönetimiyle görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Suriye'deki yeni hükümet açıkça aynı görüşte değildi." ifadesini kullandı.

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Suriye yönetimini destekledi, İsrail'i eleştirdi

''PARÇALANMIŞ, BÖLÜNMÜŞ GÖRMEYİ TERCİH EDER''

Suriye ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesin sadece Süveyda ilinde çatışmayı kapsadığını ve sınırlı bir anlaşma olduğunu söyleyen Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinin askersizleştirilmesi tartışması gibi iki ülke arasındaki daha geniş kapsamlı sorunları içermediğini vurguladı.

Barrack, öncesindeki görüşmelerde, tarafların, Suriye hükümetine bağlı güç ve mühimmatın Şam'dan Süveyda'ya hareketi gibi meselelerde anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

"İsrail'in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru." diyen Barrack, İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür." ifadesini kullanarak, Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğine işaret etti.

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Suriye yönetimini destekledi, İsrail'i eleştirdi

''ABD ÜLKELERE NE YAPMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİYOR''

19 Temmuz'da Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşen Barrack, Süveyda'daki şiddet olaylarının Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasındaki müzakerelere zarar vermeyeceğine ve gelecek haftalarda bir dönüm noktası yaşanabileceğine inandığını söyledi.

Barrack, 'nin Suriye'ye olası savunma desteğine ilişkin, ABD'nin Suriye ile Türkiye arasında bir savunma anlaşması yapılması ihtimali konusunda "herhangi bir tutum" sahibi olmadığını belirterek, "ABD'nin, çevre ülkelere birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söylemek gibi bir işi ya da bundan bir çıkarı yok." dedi.

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#Pkk/ypg
#Dünya
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