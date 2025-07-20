Süveyda’da çatışmalar bitti! Suriye İçişleri Bakanlığı: Bölge tamamen arındırıldı!

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Süveyda’nın kuzey ve batı bölgelerine konuşlandırıldığını belirtti. El-Baba, “İçişleri Bakanlığı'nın ateşkes anlaşmasını hayata geçirmeye yönelik yoğun çabaları sonucunda, Süveyda bölgesi kabile savaşçılarından tamamen arındırıldı ve kentin mahallelerindeki çatışmalar sona erdi” dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KENTTE KONUŞLANDI

Daha önce yapılan açıklamalarda, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda’ya konuşlanmaya başladığı bildirilmişti. Son gelişmeyle birlikte kentte istikrarın yeniden sağlandığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, barışın kalıcı olması için kentteki denetimlerin süreceğini kaydetti.

Süveyda, son haftalarda yerel kabile savaşçılarının da dahil olduğu şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Ateşkesin uygulanmasıyla bölge halkının normal yaşantısına dönmesi bekleniyor.