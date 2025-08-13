Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Çok konuşulan iddia için ilk açıklama geldi

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. CHP'lilerin 'Topuklu efe' olarak adlandırdığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa edeceği ve AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, söz konusu iddiaları doğruladı.

Ayrıca Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağını ifade etti.

Bülbül, Çerçioğlu'na ulaşamadıklarını, bu durumun iddiaları doğrular nitelikte olduğunu söyledi. CHP'liler, Çerçioğlu'nun telefonun kapalı olduğunu belirtti.

'ÇEŞİTLİ NOKTALARDAN KATILIMLAR OLACAK'

Çok konuşulan iddialar ile ilgili AK Parti'den de açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, iddiaların hatırlatması üzerine "Tabii yarın itibarıyla bunu şu anda burada kamuoyunda değerlendirmek üzerine ben genel bir çerçeve için paylaştım. Kişiler üzerinden yaklaşımı rozet merasiminde sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim size" ifadelerini kullandı.

Yarın düzenlenecek AK Parti Grup Toplansısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çerçioğlu'na rozet takması bekleniyor.