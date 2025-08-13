CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Siyaset gündemine bomba gibi düştü

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi..

CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Ankara kulisleri bu olayla çalkalanıyor. Çerçioğlu’na ulaşılamazken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Bülbül, söz konusu iddiaları doğruladı. Ayrıca Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağını ifade etti.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AK Parti'ye geçmesinin beklendiği ve rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı iddialar arasında yer alıyor.