TGRT Haber
29°
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Siyaset gündemine bomba gibi düştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçenin belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaları CHP milletvekili de doğruladı. İşte detaylar...

CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Siyaset gündemine bomba gibi düştü
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
13.08.2025
09:09
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
09:20

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Büyükşehir Özlem Çerçioğlu ile 'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının 'ye geçeceği iddia edildi..

CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Siyaset gündemine bomba gibi düştü

CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Ankara kulisleri bu olayla çalkalanıyor. Çerçioğlu'na ulaşılamazken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Bülbül, söz konusu iddiaları doğruladı. Ayrıca Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağını ifade etti.

CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Siyaset gündemine bomba gibi düştü

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Çerçioğlu'nun 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçmesinin beklendiği ve rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddialar arasında yer alıyor.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.