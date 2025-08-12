Menü Kapat
Politika
Özgür Özel'den dikkat çeken genel af çıkışı! “Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil”

CHP lideri Özgür Özel, sıkça gündeme gelen genel af konusunda açıklamalarda bulundu. Genel affın Türkiye'nin konuştuğu, konuşacağı bir şey olmadığını belirten Özel, "Doğru da değil" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den dikkat çeken genel af çıkışı! “Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil”
12.08.2025
12.08.2025
saat ikonu 14:45

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Türkiye Harp Malulleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Özel burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'den dikkat çeken genel af çıkışı! “Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil”

"TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU, KONUŞACAĞI BİR ŞEY DEĞİL, DOĞRU DA DEĞİL"

Burada yaptığı konuşmanın ardından dernek üyelerinin sorularını cevaplayan Özel, Bir dernek üyesi tarafından sorulan genel af konusuna ilişkin Özel, "Bir darbe girişimi oldu, darbenin balında olanlar var. Milleti tankla ezenler var. Çocuk tecavüzcüleri, kadına karşı şiddet var. Genel af, Türkiye'nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil, doğru da değil çünkü af dediğiniz durum da bir affedilenler var, bir de affedilen kişinin işlediği suçtan zarar gören var. Toplumsal mutabakat olmadan hiçbir yerde olmadan ama bu komisyon birtakım düzenlemeler yapacak, neler yapacak göreceğiz" dedi.

Özgür Özel'den dikkat çeken genel af çıkışı! “Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil”

"KOMİSYON BİR PARTİNİN KOMİSYONUNA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIRSA ÇALIŞAN YANLIŞ YAPAR"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, bir gazetecinin "AK Parti'nin sürece ilişkin müstakil yasa, özel yasa hazırlığı içinde olduğu ifade ediliyor. Sürece ilişkin bir özel yasa olursa buna görüşünüz ne olur? İçeriği de önemli ama terör örgütü üyeliğinden, propagandadan yargılanan kişilerin tahliye edilmesi söz konusu olabilir mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:


"Bize Meclis Başkanı'nın taahhüdü, bu konuda görüştüğümüz herkesin taahhüdü şu: ‘Bu komisyon hiçbir partinin komisyonu değil.' Bunu anlamayan, anlayamayan bir kişi varsa o da Abdullah Güler. Daha komisyon çalışmaya başlamadan ne dedi? ‘Komisyonun bütün görüşmeleri kapalı olacak' dedi. Biz de dedik ‘Öyle bir şey yok.' MİT'in geldiği ve MİT mensuplarının güvenliği gereği, yabancı istihbarat örgütlerine karşı, Türkiye'deki çeşitli örgütlere karşı güvenliği gereği o gün kapalı oldu, bakın bugün açık. Abdullah Güler, sürekli her şeyi AK Parti'nin olarak görür. Bu komisyon AK Parti'nin komisyonu gibi çalışacaksa Abdullah Güler'le birlikte çalışırlar. Bu komisyon milletin ihtiyaç duyduğu bir süreci yöneten bir komisyon olarak çalışacaksa kimse öyle ‘Kafama göre şunu hazırladım, bunu getir dedim' diye bir şey söylemeyecek. İçeriğine girmeksizin şunu söylüyorum. Bu komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin komisyonudur. Bu komisyon bir partinin komisyonuna dönüştürülmeye çalışılırsa çalışan yanlış yapar, ya sonunda geçen seferki gibi mahcup olur ya da tek başına o komisyonda oturur"

