Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Özgür Özel'in iddiası sonrası gözaltına alınan avukat hakkında karar

CHP lideri Özgür Özel'in dile getirdiği "nüfiz ticareti" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan avukat Mehmet Yıldırım, Antalya'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmişti. Mehmet Y. hakkında karar verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Özel'in iddiası sonrası gözaltına alınan avukat hakkında karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 22:43

Genel Başkanı 'in " Borsası" iddiasında adını geçirdiği Avukat Mehmet Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma sonrası kararı verildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Yıldırım'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Yıldırım, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan, Mehmet Yıldırım'ın yanındaki araç şoförü Mehmet M.T'nin de gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

SAVCILIĞIN İSTEMİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Mehmet Yıldırım "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan "konutu terk etmeme", Mehmet M.T. ise "suçluyu kayırma" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ

Şüpheli avukat Mehmet Yıldırım, savcılıkta verdiği ifadede kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mesleğini icra ettiğini, hayatı boyunca kimseden mesleği haricinde para almadığını söyleyen Mehmet Yıldırım, kimsenin adını kullanmadığını ifade etti.

Mehmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyasında müdahilliği olmadığını kaydederek, "Bu dosyaya ilk dahil oluşum 27 Nisan'da Naim Erol Özgüner'in (İBB soruşturması şüphelisi) gözaltına alınması ile başlamıştır. Bahse konu dosyada vekaletimin olduğu kişi Özgüner'dir. Bu kişiyle 3,5 yıldır vekalet ilişkimiz vardır. İBB operasyonu kapsamında kendisi alınmış ve tutuklanmıştır." dedi.

Mehmet Yıldırım, Özgüner'den avukatlık ücreti olarak 2 milyon lira artı KDV aldığını ve onun da fatura ile makbuzlarını kestiğini belirtti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Cem Çelik'in kendisinden avukatı olmasını istediğini kaydeden Mehmet Yıldırım, Çelik'ten tüm hukuki işlemler için avukatlık vekalet ücreti kapsamında 150 bin dolar aldığını anlattı.

Mehmet Yıldırım, para karşılığı kimseye vaatte bulunmadığını savunarak, "Soruşturma savcılarından bir talimat almam mümkün dahi değildir. Bu, tamamen yargı camiasına aleni hakarettir. Avukatlık Kanunu bunu emreder. Aksi halde soruşturma geçiririm." dedi.

Soruşturmaya konu ses kaydının harici bir telefonla kayıt altına aldığını düşündüğünü belirten Mehmet Yıldırım, "Kesinlikle hukuk dışı bir konuşmam yoktur." diye konuştu.

Hakimlik, şüpheli Mehmet Yıldırım. hakkında "konutu terk etmeme", şüpheli Mehmet M.T. hakkında ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

NÜFUZ TİCARETİ SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nüfuz ticareti" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalanmış, işlemleri için İstanbul'a getirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de ayrılık şoku: Topluca istifa ettiler!
ETİKETLER
#ibb
#chp
#özgür özel
#Adli Kontrol
#Mehmet Yıldırım
#İbb Borsası
#Nüfuz Ticareti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.