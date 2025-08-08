Özgür Özel'in iddiası sonrası gözaltına alınan avukat hakkında karar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB Borsası" iddiasında adını geçirdiği Avukat Mehmet Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma sonrası adli kontrol kararı verildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Yıldırım'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Yıldırım, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan, Mehmet Yıldırım'ın yanındaki araç şoförü Mehmet M.T'nin de gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

SAVCILIĞIN İSTEMİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Mehmet Yıldırım "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan "konutu terk etmeme", Mehmet M.T. ise "suçluyu kayırma" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ

Şüpheli avukat Mehmet Yıldırım, savcılıkta verdiği ifadede kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mesleğini icra ettiğini, hayatı boyunca kimseden mesleği haricinde para almadığını söyleyen Mehmet Yıldırım, kimsenin adını kullanmadığını ifade etti.

Mehmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyasında müdahilliği olmadığını kaydederek, "Bu dosyaya ilk dahil oluşum 27 Nisan'da Naim Erol Özgüner'in (İBB soruşturması şüphelisi) gözaltına alınması ile başlamıştır. Bahse konu dosyada vekaletimin olduğu kişi Özgüner'dir. Bu kişiyle 3,5 yıldır vekalet ilişkimiz vardır. İBB operasyonu kapsamında kendisi alınmış ve tutuklanmıştır." dedi.

Mehmet Yıldırım, Özgüner'den avukatlık ücreti olarak 2 milyon lira artı KDV aldığını ve onun da fatura ile makbuzlarını kestiğini belirtti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Cem Çelik'in kendisinden avukatı olmasını istediğini kaydeden Mehmet Yıldırım, Çelik'ten tüm hukuki işlemler için avukatlık vekalet ücreti kapsamında 150 bin dolar aldığını anlattı.

Mehmet Yıldırım, para karşılığı kimseye vaatte bulunmadığını savunarak, "Soruşturma savcılarından bir talimat almam mümkün dahi değildir. Bu, tamamen yargı camiasına aleni hakarettir. Avukatlık Kanunu bunu emreder. Aksi halde soruşturma geçiririm." dedi.

Soruşturmaya konu ses kaydının harici bir telefonla kayıt altına aldığını düşündüğünü belirten Mehmet Yıldırım, "Kesinlikle hukuk dışı bir konuşmam yoktur." diye konuştu.

Hakimlik, şüpheli Mehmet Yıldırım. hakkında "konutu terk etmeme", şüpheli Mehmet M.T. hakkında ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

NÜFUZ TİCARETİ SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nüfuz ticareti" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalanmış, işlemleri için İstanbul'a getirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."