Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP'de ayrılık şoku: Topluca istifa ettiler!

Manisa’nın Kula ilçesi Belediye Meclisi'nde görev yapan Cumhuriyet Halk Partili 2 asil katip üye ve bir yedek üye istifa etti. İstifa dilekçeleri, meclisin son oturumunda CHP'li üyelerin de oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'de ayrılık şoku: Topluca istifa ettiler!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 21:48

Manisa’nın Kula ilçesinde, Belediye Meclisi’nde görev yapan 2 asil ve 1 yedek Cumhuriyet Halk Partili () katip üye görevlerinden etti. Belediye Meclisi’nin son oturumunda gündeme alınan istifa dilekçeleri, oy çokluğuyla kabul edildi.

OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Edinilen bilgilere göre, Kula Belediye Meclisi’nin CHP’li katip üyeleri Hilal Çetintaş, Adem Akar ve yedek üye Mutlu Keskin, görevlerinden ayrılmak üzere istifa dilekçelerini meclis başkanlığına sundu. Gündeme alınan dilekçeler, CHP’li meclis üyelerinin de "kabul" oyu vermesiyle oy çokluğuyla onaylandı. İstifaların ardından boşalan 2 asil ve 1 yedek katip üyeliği için yeni yapılmasına karar verildi.

SEÇİM EYLÜL AYINDA

Meclis yönetiminden alınan bilgiye göre, söz konusu seçim, Eylül ayı Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gerçekleştirilecek.

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Yaşanan gelişme, Kula Belediye Meclisi’nde siyasi dengeleri yeniden gündeme taşırken, istifaların gerekçesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren Cemal Canpolat yeniden gündemde! 'Hırsızı savunacak halimiz yok'
ETİKETLER
#chp
#istifa
#seçim
#Manisa Kula Belediye Meclisi
#Katip Üyeleri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.