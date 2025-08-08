Menü Kapat
 Merve Yaz

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren Cemal Canpolat yeniden gündemde! 'Hırsızı savunacak halimiz yok'

CHP'nin 'şaibeli kurultay' kaosu siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. CHP eski İstanbul İl başkanı Cemal Canpolat mağdur sıfatıyla ifade verdi. Geçtiğimiz yıllarda kongrede yaptığı konuşmasında "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" diyen Canpolat, ifadesinde bu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek yeniden gündem oldu.

KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
08.08.2025
10:08
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
10:24

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla açılan dava, siyasi partiler kanununa muhalefet suçlamasıyla devam ediyor.

Parti içinde uzun süredir tartışmalara yol açan dava, ’nin eski ve yeni yönetimini karşı karşıya getirmişti.

Dava kapsamında mahkemeden beklenen 'mutlak butlan' kararı çıkmazken, davanın dördüncü celsesi, 8 Eylül'e ertelenmişti.

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren Cemal Canpolat yeniden gündemde! 'Hırsızı savunacak halimiz yok'

CHP eski il başkanı "mağdur" sıfatıyla ifade verdi.

"Sözlerimin arkasındayım" diyen Canpolat, "Devlet kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey olmaz. İçeride ve dışarıda birliğe ihtiyacımız var. Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı birlik içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK" DEDİ

Silivri'de tutuklu bulunan 'nu işaret eden Cemal Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" dedi.

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren Cemal Canpolat yeniden gündemde! 'Hırsızı savunacak halimiz yok'

Hatırlanacağı üzere Cemal Canpolat, kongre sürecinde delege pazarı kurulduğunu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne baka baka açıkça söylemişti.

Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." demişti.

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren Cemal Canpolat yeniden gündemde! 'Hırsızı savunacak halimiz yok'

FATİH ATİK DE GÜNDEME GETİRDİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ın CHP'nin şaibeli kongresiyle ilgili iptal davasının detaylarını anlatmıştı.

'DEVLET GEREĞİNİ YAPMALI'

Fatih Atik, "Canpolat mahkemeye gitti, mağdur sıfatıyla ifade verdi. Canpolat, İstanbul İl Kongresi'nde delegelerin satın alındığını söylemişti. O ifadelerini tekrarlamış, sözlerimin arkasındayım demiş. Şöyle demiş; 'Devlet kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey olmaz. İçeride ve dışarıda birliğe ihtiyacımız var. Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı birlik içinde olmalıyız. Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok.'" ifadelerini kullandı.

https://x.com/turkiyegazetesi/status/1953401482335977593

"ÜLKENİN ARINMASI GEREKİYOR"

Canpolat, TGRT Haber'e de özel demeç verdi. Canpolat, "Mağdur sıfatıyla bilgimize başvuruldu. Kongredeki konuşmamın arkasında olduğumu ifade ettim. Hiçbir gizli ajandam yoktur. Devlet kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey yapılamaz. Ülke içinde birliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Türkiye'ye aleyhine hesabı olanlara karşı içeride birlikte hareket etmemiz lazım. Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor." dedi.

KONGREDE ÖZEL VE İMAOĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ ADAY KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkanlık yarışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazanmıştı. Resmi sonuçlara göre, 196 delegenin de belli olduğu seçimde Özgür Çelik 342, CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Aldığı oylarla Özgür Çelik, seçimli kongre sonrası CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve başlamıştı.

