Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5 Ağustos’ta yaptığı ilk toplantıda, devletin en üst düzey yetkililerinden bilgi alan üyeler, önümüzdeki dönemde sahaya inerek vatandaşla birebir temas kuracak. Tgrthaber.com’a konuşan Prof. Dr. Adem Palabıyık, bu adımın devlet ile halkın aynı masa etrafında buluşması anlamına geldiğini söyledi. Komisyon çalışmalarının, halkın güveninin maksimum düzeye çıkmasına önem gösterileceğini hatırlatan Palabıyık, 'Seçilmiş vekiller, halkın kapısını çalacak. Talepler, beklentiler ve öneriler doğrudan yerinde dinlenecek' dedi. İşte çarpıcı röportajın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 12:12

Türkiye “Terörsüz Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda önemli bir adıma imza attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos’ta gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sunumlarıyla “Terörsüz Türkiye Yüzyılı” vizyonunun ana hatlarını dinleyen komisyon üyeleri, bundan sonraki süreçte sahaya inerek vatandaşla yüz yüze görüşmeler yapacak.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adem Palabıyık; 'Bu buluşmalar, halkın sürece doğrudan dahil olmasını sağlayacak. Aynı zamanda yanlış bilgilerin önüne geçilecek ve güven duygusu pekiştirilecek' diyerek, 10 yıl boyunca gizlilik esasına göre yürütülecek çalışmaların, yerinde temas ve doğrudan diyalogla güçlendirileceğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

10 YILLIK GİZLİLİK KARARI

Birincil ağızdan duyulması gerekli görülen bilgilerin bizzat muhatapları tarafından komisyon ile paylaşılmış olması yaşanan tüm dezenformasyonların önüne geçmesi için oldukça önemli bir yerde duruyor.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

Komisyon artık devlet disiplini ile hareket ediyor. Bunun en önemli sebebi ise 10 yıllık gizlilik kararıdır. İletişimin, TBMM başkanlığı tarafından yapılması ve tek bir haber ağının inşa edilmesi de yine devlet aklının, komisyona yansıyan en önemli tarafıdır.

HALKLA TEMAS DÖNEMİ

Komisyon artık devlet aklının çizdiği yolda yürüyecek ve bizzat devletin verdiği bilgiler ile aşamalarını devam ettirecektir. Bu, komisyon konularına başka gündemin dahil olamayacağının da önemli işaretleridir.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

Siyasal partiler, devlet aklının dahil olduğu ve yaşanan tüm gelişmelerin muhatapları tarafından aktarılmasına şahitlik ederken, muhtemelen işin ciddiyetinin hangi boyutlarda olduğunu daha net anlayacaklardır. Elbette, TBMM resmi sürecin devam edebileceği en ciddi ve rasyonel mekandır lakin üyelerin karşılaştıkları devlet görevlilerine bizzat soru sormaları ve resmi cevaplarla ilerleyen süreçler, Terörsüz Türkiye Yüzyılının başladığı anlarda meydana gelen ve PKK terör örgütünün silah bırakma görüntülerinden daha önemlidir.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

Çünkü özellikle güven açısından Ali Yerlikaya’nın ve İbrahim Kalın’ın, gizlilik ve bürokrasiyi temsil etme anlamındaki görselliği müthiş bir etki oluşturacaktır. Bu görüntüler, Komisyonun gündeminin içeriğine dair masaya getirilmesi düşünülen bütün konuların da rafa kaldırılmasını sağlamıştır.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

DEZENFORMASYONA GEÇİT YOK

Gelişmeleri uzaktan izleyen halkın da güveninin maksimum düzeye çıkmasına ek olarak, aksi söylemlerin önüne geçilmesine de izin verilmeyecektir. Propaganda yapmak isteyenlere fırsat vermeyecek ve örgütün farklı söylemler geliştirmek isteyen taraflarının da bu tür söylemleri geliştirmesinin önünü kapatacaktır.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

DEVLET İLE HALK AYNI MASADA

Bu anlamda, Devlet’in en güçlü temsiliyet mekanizmalarının bizzat komisyona sunum yapması, demokrasinin de ülkemizde ne kadar güçlendiğinin sanırım en ciddi örneğidir. Halk tarafından seçilmiş isimlere, Devlet temsiliyeti en yüksek isimlerin sunum yapması demokrasi kavramının, işlevsellik açısından da önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Terörsüz Türkiye Komisyonu sahaya iniyor! Devlet ve millet aynı masada

Burada seçilen milletvekillerinden yola çıkarak onları seçenlerin halk olduğunu hatırlatıp asıl muhatabın halk olmasını da eklersek, aslında Devlet ile halkın bir araya geldiği ve ilk buluşmasını yaşadığı tarihi an olarak da ifade edebiliriz. Çünkü bu isimler, bir süre sonra kendilerini seçenler ile de bir araya gelecektir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Terörsüz Türkiye projesi için Bakanlıklar harekete geçiyor! İşte sürecin detayları
ETİKETLER
#Politika
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.