Terörsüz Türkiye projesi için Bakanlıklar harekete geçiyor! İşte sürecin detayları

Türkiye'de 50 yıldır devam eden ve her anlamda ülkemizi yıpratan terör örgütünün faaliyetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yoğun çabaları sonrasında son buldu. Terörsüz Türkiye Yüzyılı diye adlandırılan barış, güven ve istikrar dönemi; başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere, Türkiye'nin her bölgesine istikrar gelmesini hedefliyor.

PKK terör örgütünün silah bırakması ve Devletin bölgedeki yatırımları hakkında Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile röportaj yapan Prof. Dr. Adem Palabıyık; Terörsüz Türkiye Yüzyılı projesinin bölge halkının devlete olan güvenini artırarak tarihi bir dönüşüm başlattığını belirtti.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

"DEVLET ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ!"

Terörsüz Türkiye Yüzyılı projesi, bölge halkının devlete olan güvenini artırarak tarihi bir dönüşüm başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İHA ve SİHA destekli başarılı operasyonlarının, PKK’nın kaçakçılık ve narkotik gibi can damarlarını keserek örgütün bölgedeki etkisini yok etti.

TSK’nın bölge halkıyla kurduğu samimi bağların, taziyelere ve düğünlere katılım gibi etkinliklerle de iyice pekişmiş durumda. Bu entegrasyon, güven kavramını maksimum düzeye taşıdı.

Devlet, halka şefkatli yüzünü göstererek önemli bir eşiği aştı.

"BÖLGE ZENGİNLİKLERİ TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK!"

Terörsüz Türkiye Yüzyılı projesi, ekonomik kalkınma açısından da büyük beklentileri beraberinde getirdi.

Özellikle Gabar ve Cudi'deki petrol rezervleri bölge refahına katkı sağlayacak. Dışarıya göç engellenmiş olacak. Gençlik ve Spor, Kültür ve Sanat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları gibi kurumların bölgeye yönelik çalışmalarıyla birlikte sosyo-kültürel entegrasyon da güçlenecek.

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır gibi illerin tarihi ve kültürel zenginlikleri, turizm ve sanayi yatırımlarıyla Türkiye geneline yayılacak.

KADINLAR AKTİF ROL OYNAYACAK!

Eğitim alanında da önemli adımlar atılacağını kaydeden Palabıyık, bölge üniversitelerinin akademik iş birliği ve batı illerinden akademisyenlerin bölgeye çekilmesiyle eğitim kalitesinin artacağını söyledi.

Özel kolejlerin ve liselerin bölgeye yatırım yapmasının, gençlerin iyi eğitim alarak kendi memleketlerine katkı sağlamasını mümkün kılacağını vurgulayan Palabıyık; kadın kooperatiflerinin kurulması ve el sanatlarının teşvik edilmesiyle, kadınların ekonomik ve sosyal dönüşümde aktif rol oynayacağını belirtti. “Terör örgütünün kadınlar üzerinden deformasyon çabaları, bu tür projelerle engellenecek” dedi.

DEVLETE OLAN GÜVEN ARTARAK TOPLUMSAL UZLAŞI SAĞLANACAK!

Siyasal alanda ise DEM Parti’nin bölge partisi olmaktan çıkarak Türkiye partisi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Palabıyık, partinin tüzüğünü yenileyerek federalizm gibi gerginlik yaratabilecek kavramlardan arınması gerektiğini vurguladı.

Bölge halkının bu konuda ciddi beklentileri olduğunu belirten Palabıyık, “Terörsüz Türkiye Yüzyılı, sadece güvenlik değil, ekonomik, kültürel ve siyasal konfor alanı oluşturuyor. Bu süreç, bölge halkının devlete olan güvenini pekiştirerek toplumsal uzlaşıyı sağlayacak” diye konuştu.

İLLER ARASINDA EKONOMİK VE KÜLTÜREL BİRLİKTELİKLER SAĞLANACAK!

Palabıyık, medreseler ve kanaat önderlerinin de sürece katkı sağlayacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak komisyonun bölge sorunlarını dinleyerek çözüm üreteceğini belirtti. Ticaret odaları ve kalkınma ajanslarının projelerinin işsizliği azaltmada önemli rol oynayacağını ifade eden Palabıyık, “Bölge illeri arasındaki ekonomik ve kültürel birliktelikler, Terörsüz Türkiye Yüzyılı’nın temel taşlarını oluşturacak” dedi.

KÜRESEL ÇAPTA BİR DERS!

Son olarak, Türkiye’nin bu projeyle küresel siyasette terörle mücadele alanında lider bir aktör haline geldiğini vurgulayan Palabıyık; “Dünya, ‘Nasıl başardınız?’ sorusunu sormaya hazırlanıyor.

Türkiye, sivil kayıplarını önleyen ve terörü sınır ötesinde yok eden bir model sunuyor. Bu, küresel çapta bir ders niteliği taşıyor” dedi.