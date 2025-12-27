Hurda teşviki 2025 Meclis’ten geçti mi, şartları neler? Hurda teşviki ile alınabilecek araçların fiyat listesi açıklandı mı? (ÖTV’siz otomobil son durum)

ÖTV’siz araç ve hurda teşviki yasasıyla sıfır otomobil sahibi olmaya hazırlananlar Resmi Gazete’ye odaklandı. GSS prim borçlarının affedilmesi, yaklaşık 50 bin mahkumun erken tahliyesi sonrası gözler Meclis’e sunulan hurda teşviki yasasına çevrildi. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 2025 yılının ilk aylarında Meclis’e gelmişti. Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar yoğun ilgi görürken bayilerdeki fiyat listesi dikkat çekiyor. Kayseri Milletvekili ve MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Özdemir’in sundukları kanun teklifinin detayları açıkladı. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan modellerle sınırlı olacak. Kanunun geçmesi durumunda şartı sağlayan araçlar, hurda teşviki ile birlikte sıfır araç alımında ÖTV’siz olarak satın alınabilecek. Peki Hurda teşviki ile alınabilecek araçların fiyatları 2025 ne kadar? İşte, hurda teşviki ve ÖTV’siz otomobilde son gelişmeler…

HURDA TEŞVİKİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

MHP tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulan teklifte 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Kanun teklifinde 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesinin teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması yer aldı.

Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Beklentiye göre yıl sonuna kadar konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması ve TBMM Genel Kurul’unda milletvekillerinin onayına sunulması bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ (%40 YERLİ)

MHP tarafından hazırlanan taslakta, ÖTV’siz olarak alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı yer aldı. Yüzde 40 yerli olarak üretilen araçlar arasında yerli elektrikli otomobil olan Togg, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen gibi markaların araçları bulunuyor. İşte, yüzde 40 yerli olan araçların listesi;

TOGG T10X

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

Toyota CH-R: Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL

FİAT

Fiat Egea Cross

Street 1.149.900 TL

Urban 1.227.900 TL

Lounge 1.287.900 TL

Limited 1.334.900 TL

Van Standart (L2) 1.304.900 TL

Van Maxi (L3) 1.349.900 TL

HYUNDAİ (İ10, 120, Bayon)

1.2 MPI 79 PS Jump İ20 KampanyalI Satış Fiyatı 1.317.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Jump i20 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.317.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump İ120 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.491.000 TL

TESK GENEL BAŞKANI: “ HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI ÇIKARILMALI”

Hurda araç teşvik yasasına bir destek de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi. Ağustos ayında yaptığı açıklamada “ Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli. Geçmiş yıllarda yapılan hurda araç alımları gibi, bu dönemde de önemli bir ihtiyaç söz konusu. Hem yüksek enflasyonla ilgili, hem de piyasaların canlanması açısından bu düzenleme büyük önem taşıyor. Bu araçların ekonomiye, doğaya ve insanlara verdiği zorluklar göz önüne alındığında, böyle bir düzenlemenin tamamen ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Trafikte toplam 32 milyon 600 bin araç var. Bunların 10 milyona yakını yerli araç ya da ülkemizde üretilmiş araç. Ayrıca 8 milyon araç 20 yaşın üzerinde, yani hurdaya çıkmayı bekliyor. Bu nedenle hurda yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyor” dedi.

İLK ARABAM KAMPANYASI GELİYOR

AA muhabiri tarafından edinilen bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye’nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirme üzere çeşitli adımlar atılacak. Bu kapsamda otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.

