Muz kabuğunu çöpe atanlar bin pişman: Cilde sürünce bakın ne oluyor

Muz yedikten sonra kabuğunu hiç düşünmeden çöpe atıyorsanız, elinizdeki mucizevi şifa kaynağından habersizsiniz demektir. İçerdiği potasyum, magnezyum ve güçlü antioksidanlarla kozmetik sektörünün gizli hammaddesi olan muz kabuğu, sivilcelerden diş beyazlatmaya, kırışıklıklardan baş ağrısına kadar pek çok soruna bedava çözüm sunuyor. İşte "çöp" sandığınız o kabuğun şaşırtıcı kullanım alanları ve uygulama yöntemleri.
Doğanın en pratik ve besleyici atıştırmalıklarından biri olan muz, genellikle meyvesi yendikten sonra kabuğuyla vedalaşılan bir besindir. Ancak son yıllarda yapılan dermatolojik araştırmalar ve doğal yaşam uzmanlarının tavsiyeleri, bu alışkanlığı kökten değiştiriyor. Muzun kabuğu, en az meyvesi kadar, hatta bazı konularda meyvesinden daha fazla vitamin ve biyoaktif bileşen içerir. Pahalı kremlere, diş beyazlatma jellerine veya ağrı kesicilere servet ödemeden önce, mutfağınızdaki bu sarı mucizeye bir şans vermeniz gerekebilir. Bu içeriğimizde, muz kabuğunun çöpe gitmemesi için bilimsel olarak kanıtlanmış 5 haklı nedeni ve nasıl kullanılacağını anlatıyoruz.
Cilt yaşlanmasının temel nedeni, kolajen kaybı ve serbest radikallerin hücrelere verdiği hasardır. Muz kabuğunun iç kısmındaki lifli ve kaygan doku, yoğun miktarda C ve E vitamini ile "lutein" adı verilen güçlü bir antioksidan barındırır. Lutein, cildin elastikiyetini koruyan ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kalkan oluşturan nadir bileşenlerden biridir.
Uygulaması oldukça basittir: Yüzünüzü yıkadıktan sonra, muz kabuğunun iç kısmını cildinize, özellikle göz kenarındaki kaz ayaklarına ve alın bölgesindeki çizgilere 5 dakika boyunca masaj yaparak sürün. Kabuğun içindeki beyaz tortu cildinizde kalsın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada 3 kez düzenli yapıldığında, cildin nemlendiğini, sıkılaştığını ve ince çizgilerin görünümünün azaldığını fark edeceksiniz. Bu yöntem, evde uygulanan en etkili ve en ucuz "anti-aging" kürlerinden biridir.
Ergenlik dönemindeki gençlerin veya yağlı cilt tipine sahip yetişkinlerin kâbusu olan sivilceler, genellikle iltihaplı ve ağrılı süreçlerdir. Muz kabuğu, içerdiği A vitamini ve çinko sayesinde doğal bir anti-enflamatuar (iltihap giderici) ve antibakteriyel ajandır.
Aktif sivilcenin üzerine muz kabuğunun içini sürdüğünüzde veya küçük bir parça kesip sivilcenin üzerine bantla yapıştırıp gece boyu beklettiğinizde, kabuğun iltihabı kuruttuğunu görebilirsiniz. Kimyasal içerikli kurutucular cildi tahriş edip soyulmasına neden olurken, muz kabuğu cildi besleyerek iyileştirir ve sivilce lekesi kalma riskini azaltır. Ayrıca sinek ve böcek ısırıklarında oluşan kaşıntıyı almak için de kabuğun içini o bölgeye sürmek anında rahatlama sağlar.
Kahve, çay ve sigara tüketimi zamanla diş minesinin sararmasına neden olur. Diş hekimlerinde yapılan beyazlatma işlemleri etkili olsa da maliyetli olabilir ve bazen diş hassasiyetine yol açabilir. Muz kabuğu, içerdiği sitrik asit (limondaki kadar yoğun değildir, diş minesine zarar vermez) ve potasyum sayesinde lekeleri nazikçe çıkarır.
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, olgunlaşmış (hafif kararmış olması daha iyidir) bir muz kabuğunun içiyle dişlerinizi 2 dakika boyunca ovalayın. Muzun macunu dişlerinizin üzerinde kalsın ve ağzınızı 10 dakika boyunca çalkalamayın. Ardından normal bir şekilde fırçalayarak temizleyin. Bu işlemi günde bir kez, 2 hafta boyunca uyguladığınızda diş tonunuzun açıldığını gözlemleyebilirsiniz.
İlaç kullanmak istemeyenler için muz kabuğu, gerilim tipi baş ağrılarında şaşırtıcı bir rahatlatıcıdır. Muz kabuğunda bulunan yüksek orandaki potasyum ve magnezyum, deri yoluyla emildiğinde kasları gevşetici etki gösterir.
Başınız ağrıdığında, muz kabuğunu alnınıza ve şakaklarınıza yerleştirip bir tülbentle sabitleyin veya elinizle bastırarak 15-20 dakika uzanın. Kabuğun serinletici etkisiyle birleşen mineral emilimi, damarların rahatlamasına ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Hatta bu yöntemi buzdolabında soğutulmuş muz kabuğuyla yapmak, etkiyi iki katına çıkarır.
Muz kabuğunun faydası sadece insanlara değil, bitkilere de dokunur. Evdeki saksı bitkileriniz solgun görünüyorsa veya çiçek açmıyorsa, kimyasal gübre yerine muz kabuğu kullanabilirsiniz. Kabukları küçük küçük doğrayıp toprağın içine gömün veya bir kavanoz suyun içinde 2 gün bekletip o suyu bitkilerinize dökün.
Muz kabuğundaki fosfor ve potasyum, bitkilerin köklerini güçlendirir ve daha canlı yapraklar vermesini sağlar. Ayrıca yaprakları tozlanan salon bitkilerinizin yapraklarını muz kabuğunun içiyle silerseniz, hem tozları alır hem de yapraklara parlaklık vererek fotosentez yapmalarını kolaylaştırır. Kısacası o sarı kabuk, evin her köşesinde işe yarayan bir hazinedir.