Muz kabuğunu çöpe atanlar bin pişman: Cilde sürünce bakın ne oluyor

DOĞAL BOTOKS ETKİSİ VE KIRIŞIKLIKLAR

Cilt yaşlanmasının temel nedeni, kolajen kaybı ve serbest radikallerin hücrelere verdiği hasardır. Muz kabuğunun iç kısmındaki lifli ve kaygan doku, yoğun miktarda C ve E vitamini ile "lutein" adı verilen güçlü bir antioksidan barındırır. Lutein, cildin elastikiyetini koruyan ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kalkan oluşturan nadir bileşenlerden biridir.

Uygulaması oldukça basittir: Yüzünüzü yıkadıktan sonra, muz kabuğunun iç kısmını cildinize, özellikle göz kenarındaki kaz ayaklarına ve alın bölgesindeki çizgilere 5 dakika boyunca masaj yaparak sürün. Kabuğun içindeki beyaz tortu cildinizde kalsın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada 3 kez düzenli yapıldığında, cildin nemlendiğini, sıkılaştığını ve ince çizgilerin görünümünün azaldığını fark edeceksiniz. Bu yöntem, evde uygulanan en etkili ve en ucuz "anti-aging" kürlerinden biridir.